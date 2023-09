Bollette, il 30 settembre succederà una catastrofe I Ti metti a piangere, scenario da incubo

Le bollette energetiche sono la maggiore fonte di paura e preoccupazione per tutte le famiglie italiane in questo periodo.

La componente energia ha avuto forti aumenti nell’arco dei tre anni precedenti sia a causa della pandemia di Covid 19 sia a causa del conflitto che vede coinvolte Russia ed Ucraina. Quest’ultimo, in realtà, è stato la fonte maggiore dei problemi. E dovete sapere che a breve le bollette del gas aumenteranno del 3%.

Non saranno esenti da rincari neanche le bollette dell’energia elettrica. Anzi, queste subiranno i rincari maggiori. Pensate che aumenteranno del 10%. Sì, se state pensando che questa situazione, ormai, sia insopportabile, non possiamo fare altro che darvi ragione. E’ da troppo tempo che va avanti e non se ne vede via d’uscita.

Certo, c’é il Bonus Bollette ad offrire un po’ di respiro a quelle che sono le finanze familiari martoriate da continui aumenti generalizzati. Ma gli italiani sono sull’orlo di una crisi di nervi. Non riescono ad arrivare alla fine del mese e sono costretti a continui prelievi di denaro contante dai loro conti correnti. Stanno vedendo andare in fumo i loro risparmi di una vita intera.

E, come abbiamo avuto già modo di accennare, non si vede la luce in fondo al tunnel. In realtà, c’é una data che fa davvero paura. E questa è il prossimo 30 settembre. Sarà una vera e propria tragedia per milioni di cittadini italiani. Diventerà realtà quello che è il loro incubo peggiore degli ultimi tempi. Ci sarà praticamente da soffrire.

Segnatevi questa data in rosso: ci sarà da piangere!

Ebbene sì, come ben sapete l’unica misura di sostegno al reddito che riguarda le fatturazioni energetiche è quella che è conosciuta come Bonus bollette. E’ stato introdotto dal precedente Governo. Quello attuale, poi, lo ha prorogato con il Decreto legge Bollette Bis. Questo includeva l’azzeramento degli oneri sul gas ed anche la riduzione dell’IVA.

Anche in questo caso la soglia ISEE si attestava ai 15 mila euro tranne che per le famiglie numerose. Il limite in questo caso era 30 mila euro. Dovete sapere, però, che, purtroppo, queste misure di sostegno al reddito scadranno proprio il prossimo 30 settembre. E, se non rinnovate, si aprirà la porta a scenari davvero apocalittici.

Ed ecco che ritorneranno gli oneri di sistema ed anche l’IVA. Il Governo, però, dal canto suo, sta pensando a qualcosa di alternativo come il bonus riscaldamento. Non ci sarà divisione reddituale tra le famiglie, ma chi vive in zone più fredde beneficerà di un sussidio maggiore. Staremo a vedere cosa accadrà e se il bonus bollette verrà nuovamente prorogato per dare un aiuto alle famiglie in difficoltà in vista del prossimo inverno.