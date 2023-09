Caro bollette, puoi usare il forno quanto vuoi e dimezzare i costi I Basta fare la scelta giusta

Facendo la scelta giusta potrai utilizzare il forno senza paura della bolletta. Ecco in che modo, il caro bolletta non sarà un problema.

Il forno è la croce e la delizia di qualsiasi casalinga. Un elettrodomestico estremamente utile per moltissime preparazioni, il forno all’interno di una casa è molto utilizzato. Pensiamo a quando vogliamo preparare un ciambellone, una crostata, ma anche la pasta al forno o la pizza.

Difficilmente poi, il forno una volta acceso, viene utilizzato per un tempo limitato perchè nella maggior parte dei casi gli alimenti richiedono dei tempi di cottura piuttosto lunghi. Purtroppo però occorre riconoscere che l’utilizzo di questo specifico elettrodomestico, influisce e non poco sulla bolletta dell’energia elettrica.

I modelli di forno a gas sono veramente limitati e nella maggior parte delle case italiane è indispensabile l’utilizzo dell’elettricità per farlo funzionare. Fortuna che la moderna tecnologia ci viene in aiuto e ci offre dei prodotti che possiamo utilizzare in maniera quasi illimitata senza aver paura della bolletta a fine mese.

Quindi il vero segreto per poter utilizzare il forno quanto si vuole, senza aver paura di un brutto scherzo in bolletta è saper scegliere l’elettrodomestico migliore. Ecco le caratteristiche da valutare.

Le funzioni

Semplice immaginare che ogni funzione che si utilizza del forno elettrico, influisce sul suo consumo. Ovviamente lo lo stesso vale per le sue caratteristiche specifiche. Quindi innanzitutto occorre valutare le dimensioni e la capacità che deve rispondere in maniera efficiente ai bisogni che ha la famiglia in merito all’utilizzo del forno. Altrettanto importanti sono le modalità di cottura e le funzioni che il forno presenta. Il consiglio per ridurre i consumi è quello di preferire la modalità ventilata, che permette una cottura più veloce. Meglio evitare poi, la funzionalità che permette al forno di autopulirsi, troppo dispendiosa.

Sembrano delle caratteristiche senza alcuna importanza, invece non lo sono affatto. Importante quindi, valutare la lampadina interna del forno, che dovrebbe essere a basso consumo. Determinante il timer, che permette di non tenere acceso il forno più del necessario.

La classe energetica

Ma la caratteristica di ogni forno elettrico e in generale degli elettrodomestici, che determina il loro consumo è la classe energetica e i consumi. Ovviamente per la scelta si rivela indispensabile saper leggere l’etichetta che dovrebbe essere chiara ed indicare in maniera precisa quelli che sono i consumi in kWh.

Gli studi specifici sui consumi degli elettrodomestici, indicano come un forno di classe A+++ riduca i consumi del 50% rispetto a un forno di classe A. Quindi una spesa leggermente superiore al momento dell’acquisto, si traduce in un notevole risparmio in bolletta.