Facebook sta usando di nascosto i tuoi dati per realizzare un piano segreto I L’hanno scoperto per caso

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per tutti coloro i quali si avvalgono dei servigi della piattaforma social di proprietà di Meta.

Ovviamente, parliamo di Facebook, il Social che ha fatto la sua prima comparsa nel febbraio del lontano 2004. La conoscono tutti, anche i bambini appena nati. mette in comunicazione tantissimi utenti lontani tra di loro. C’é, ovviamente il lato browser, ma come ben sapete, ci sono anche le versioni mobile per Android, iOS.

Insomma, tutti possono utilizzare questa piattaforma attraverso i dispositivi di cui sono in possesso. Dilungarci troppo su quanto ha da offrire Facebook, sarebbe alquanto inutile dato che tutti lo conoscono e lo utilizzano e, ovviamente, sarebbe anche molto, ma molto noioso per tutti. Dovete sapere, però, che esiste un problema che riguarda questo social e le cui dimensioni sono davvero enormi.

C’è un piano segreto di Meta, la società di Mark Zuckerberg che tale sarebbe dovuto rimanere e che, invece, è stato scoperto da alcuni utenti. E questi ultimi sono rimasti davvero sconcertati. Sì, perché per raggiungere il proprio obiettivo, l’azienda sta praticamente utilizzando tutti i dati degli utenti di nascosto.

Per fortuna, questo progetto è venuto fuori, anche se in maniera molto, ma molto casuale. Ve ne vogliamo parlare per mettervi a corrente di quanto sta accadendo. Sì, perché Meta sta continuando a farlo. E vi spiegheremo anche il perché stia operando in tal modo. Tenetevi forte, perché quello che scoprirete ha dell’incredibile.

Facebook prende i dati di tutti gli utenti e li utilizzi per raggiungere il proprio obiettivo!

Dovete sapere che alcuni utenti curiosi, si sono imbattuti in uno spiacevole inconveniente. Infatti, navigando all’interno della piattaforma social, hanno trovato, precisamente all’interno del Centro di Assistenza, qualcosa che ha fatto storcere loro il naso. E, sicuramente, lo farà storcere anche a voi appena saprete cosa è successo.

I dati degli utenti vengono utilizzati per addestrare l’Intelligenza Artificiale. Sì, avete capito benissimo. Parliamo di informazioni proprie degli account ed anche di quelle di terze parti. Insomma, proprio di tutte, nessuna esclusa. E ciò serve per far sì che si arrivi alla creazione dell’Intelligenza Artificiale leader nel mondo.

Come ben sapete, infatti, c’é una corsa all’ottenimento di questa. E ciò va proprio in quest’ottica. Attenzione, però, perché tutti gli utenti hanno la possibilità di decidere quali dati fa assimilare all’AI di Meta e quali no. Il tutto, proprio attraverso il Centro Assistenza della piattaforma Social in questione. Correte subito al suo interno per tamponare la fuga di notizie in atto.