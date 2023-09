Forno, l’hai sempre spento nel modo sbagliato: fallo così e salute le bollette salate

Conoscere i trucchetti che permettono di risparmiare si rivela il vero segreto per l’equilibrio domestico. Ecco come ridurre i consumi.

Sono ormai anni che si sentono dire sempre le solite frasi di circostanza: che le famiglie italiane faticano ad arrivare a fine mese, che i conti non tornano mai, che gli stipendi sono troppo bassi e che i prezzi sono sempre più alti. Frasi che sembrano essere costruite ad hoc, quasi per mandare nel panico le famiglie, ma che invece, sono oltremodo reali.

Con l’inflazione che aumenta vertiginosamente di settimana in settimana, le famiglie hanno dovuto avvalersi di alcuni piccoli stratagemmi che possano permettere loro di avere un notevole risparmio. In particolare, molta attenzione la si pone nei confronti degli elettrodomestici di maggior utilizzo all’interno della casa di una famiglia media italiana.

La cucina è sicuramente la zona della casa in cui avviene il maggior consumo di energia e quindi per poter godere di un certo risparmio occorre mettere in atto alcuni strateghe. Ne è un esempio l’utilizzo della pentola a pressione, che abbrevia notevolmente i tempio di cottura, l’utilizzo del coperchio per la cottura delle pietanze e infine la preparazione di ricette veloci.

Ma buona parte del risparmio sta nel come si utilizzano alcuni elettrodomestici, come ad esempio il forno. Ecco allora alcuni segreti per evitare un consumo eccessivo di energia.

La funzione ventilazione è la migliore

Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzato all’interno delle case italiane. Quindi, possiamo inserirlo all’interno della voce costi, quando si parla di bilancio familiare, soprattutto per quello che riguarda il consumo di energia elettrica. Occorre però sottolineare che l’attuale mercato degli elettrodomestici e le moderne tecnologie, permettono di scegliere degli apparecchi a basso consumo energetico. In particolare è importante acquistare elettrodomestici di classe A o A+++.

Ma se questo non è sufficiente, il segreto, soprattutto per chi utilizza molto il forno nella propria gestione familiare, è quello di preferire la cottura a forno ventilato. Un sistema che accorcia i tempi di cottura, permettendo, a lungo andare, un notevole risparmio.

La pulizia

La maggior parte dei moderni modelli di forno che sono presenti nelle nostre case, sono dotati di una funzione autopulente, che permetterebbe di pulire l’elettrodomestico in maniera semplice e veloce, senza troppo sforzo. Purtroppo però, non tutti sanno che questa funzione assorbe molta energia, con un notevole impatto sulla bolletta.

Il consiglio è quello di rincorrere al buon vecchio metodo dell‘olio di gomito. Sì, insomma, pulire manualmente il forno permette di risparmiare energia elettrica. Per eliminare le macchie più ostane può essere utile inserire nel forno una ciotola con acqua ed aceto e accendere alla massima temperatura per qualche minuto, poi passare uno straccio. L’alternativa è quella di sostituire l’aceto con il bicarbonato, altrettanto efficace,