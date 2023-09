Joe Biden, sapete che smartphone ha il presidente degli Stati Uniti d’America? Non ci crederete mai

Qual è il cellulare utilizzato dal presidente degli Stati Uniti d’America? Sorprendentemente una delle persone più potenti sul pianeta Terra utilizza un modello assai particolare. Scopriamolo insieme.

Siamo abituati ad immaginare i presidenti degli Stati Uniti coi più fantasiosi gadget: aerei ultimo modello, vestiti di marca, automobili corazzate e così via. Moderni supereroi, per gli adoranti americani; basti pensare a quale culto si fosse sviluppato, sotto il lato liberale, per Obama e, sotto il lato repubblicano, per Biden. E il cellulare? Quale smartphone adoperano i presidenti USA? La verità è meno semplice di quanto appaia.

Infatti il presidente USA ha forti limiti proprio sull’uso degli smartphone; compreso lo stesso Joe Biden. Siamo infatti abbastanza sicuri che vi siano protocolli di sicurezza su come usare lo smartphone e con quali modalità.

Un presidente infatti con uno smartphone è un potenziale pericolo pubblico; potrebbe divulgare segreti di stato, utilizzarlo in maniera impropria; insomma è un vero e proprio rischio per la sicurezza nazionale. Sappiamo che la Russia tenta quotidianamente di ‘forzare’ la cybersecurity americana, con alcuni successi tanto sorprendenti, quanto terrorizzanti. Gli USA sono consapevoli, molto più dell’Europa, di dover ‘fortificare’ anche le proprie frontiere cibernetiche.

Tomshow, ad esempio, ha ricordato quando il presidente Obama ricevette, per l’uso personale, un iPad ‘corazzato’ dallo staff sul fronte della sicurezza, onde non essere vittima di malintenzionati o di potenze straniere ostili.

Quale cellulare usa Joe Biden? L’insospettabile risposta

E allora Joe Biden, quale cellulare usa? Apple o Samsung? Improbabile che un presidente americano, ossessionato dalla concorrenza col paese del Dragone, utilizzi un cellulare di marca cinese. Però niente vieta che utilizzi un modello ‘americano’ o fabbricato ad hoc per particolari motivi di sicurezza.

Secondo una recente foto Biden utilizza un iPhone personalizzato, con tanto di cover sulla quale è possibile leggere ‘POTUS‘. Insomma, un cellulare ad hoc per Biden, con tanto di firma per non perderlo accidentalmente. La fedeltà del presidente quale cliente va alla Apple, il colosso di Steve Jobs può bene rallegrarsi.

Il mistero però non termina qui, perchè Biden ha anche esibito un secondo smartphone. A cosa serve? Per che cosa viene utilizzato? Non è noto. Potrebbe trattarsi dello smartphone di un membro dello staff o di un secondo telefonino ausiliario. Le ipotesi (e i complotti…) sono aperti, a voi la risposta.