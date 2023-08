Intesa San Paolo, chiusura dei bancomat e delle filiali: ecco la situazione come si svolgerà

E’ da tantissimo tempo che si sente parlare di uno dei tre maggiori Istituti Bancari italiani e della sua strana politica aziendale.

Ovviamente, parliamo di Intesa Sanpaolo. Si parla sempre di più della chiusura delle filiali fisiche sul territorio per fare spazio alle sempre più crescenti filiali digitali. Inoltre, girano incessantemente notizie che riguarda la chiusura di punti di riferimento come gli sportelli Bancomat. Questi presidi sul territorio italiano sono ampiamente utilizzati dai risparmiatori, nonostante stia aumentando l’utilizzo di metodi di pagamento elettronici.

Pensiamo, all’obbligo del Pos per i negozianti. Gli utenti possono scegliere se pagare o meno in contanti. Ma sono molti i cittadini che preferiscono ancora avere tra le mani le banconote e pagare i loro acquisti in questo modo. La maggior parte sono persone anziane, poco avvezze a quelle che è la rivoluzione tecnologica in atto. In pratica, sono tanti i risparmiatori che ricusano la modernità.

La situazione prospettata è davvero catastrofica. Sono tanti gli sportelli e le filiali che stanno chiudendo e si prevede che entro il 2025 saranno chiusi definitivamente tutti questi punti di riferimento fisici. Certo, questa non è solo un comportamento di Intesa Sanpaolo. basti ricordare che in Italia sono circa 5000 i comuni rimasti orfani di sportelli bancomat e circa 5 milioni gli italiani.

Al Sud, ad esempio, c’è la situazione peggiore con soli 18 sportelli per ogni 100 mila residenti. Ovviamente, questa è una media totale, ma ci sono regioni come la Calabria che se la passano peggio. Fatte queste dovute premesse, vediamo qual è la posizione su tale argomento dell’Istituto di Credito preso in esame.

Intesa Sanpaolo e chiusure: l’evoluzione della situazione raccontata dalla Banca.

L’Istituto Bancario ha tenuto a precisare alcune cose e ha spiegato quale sarà l’evoluzione prevista dal suo piano aziendale fino al 2025. Innanzitutto, ha dichiarato che non sta chiudendo i suoi ATM. Anzi, li sta integrando, fornendo alternative digitali alla clientela. In pratica, oltre gli ATM tradizionali, sta mettendo a disposizione altri sportelli, quelli Mta.

Questi consentono di svolgere tutte quelle che sono le operazioni che gli utenti, di solito, svolgerebbero presso una delle casse presenti all’interno delle sue filiali. In più, ha dichiarato che esiste il suo circuito Mooney, presso tabaccherie ed edicole grazie ai quali gli utenti possono pagare F24, MAV, inviare bonifici ed anche prelevare contante.

In quest’ultimo caso il limite è di 250 euro. I prelievi nel circuito Mooney sono stati resi gratuiti per ben 12 mesi ed anche quelli presso gli sportelli di altre Banche. In questo caso, però, le commissioni sono azzerate per un periodo minore. In pratica, si potrà prelevare senza commissioni soltanto per un periodo limitato di sei mesi.