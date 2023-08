Friggitrice ad aria, lavastoviglie o forno: ecco quello che consuma di più | Nessuno indovina mai

Quando si parla di elettrodomestici all’interno delle abitazioni, il pensiero va subito a quelli che sono i loro consumi energetici.

E lo si fa soprattutto in quest’ultimo periodo di crisi economica e sociale. Sì, perché i prezzi di beni e servizi sono alle stelle e quelli all’interno delle bollette sono davvero altissimi. Pensate che sono stati annunciati ulteriori aumenti per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. Siamo nell’ordine del 7% fino ad arrivare al 10%.

E non si tratta di rincari di poco conto. Dicevamo degli elettrodomestici. Questi, orami, sono diventati di largo utilizzo all’interno delle abitazioni. Ebbene sì, perché aiutano a sbrigare le faccende domestiche, permettendo a chi ne fa uso di faticare di meno ed impiegare moltissimo meno tempo. In alcuni casi, poi, come quello della lavastoviglie e della lavatrice, c’è anche un altro vantaggio,

Infatti, si andrà a consumare anche molta meno acqua. Purtroppo, però, sono tutti energivori ed incidono non poco su quelle che sono le bollette che arrivano in casa al termine del periodo di fatturazione. In molti casi, si ha anche una bella mazzata. Per questo motivo, si mettono in atto dei trucchetti per ottenere del risparmio.

Tra i tanti elettrodomestici, poi, presi di mira per i loro consumi, ce ne sono tre su cui si fa una gran confusione. Parliamo di friggitrice ad aria, lavastoviglie e forno. Si perché si fa un errore di valutazione su quale sia il dispositivo maggiormente energivoro dei tre. Noi siamo pronti a rivelarvelo e siamo sicuri che resterete davvero a bocca aperta.

Tra forno, friggitrice ad aria e lavastoviglie si fa fatica a capire quale consuma di più.

Sono, tutti e tre, tra gli elettrodomestici più indispensabili all’interno di una cucina. Si, perché il forno consente di preparare pietanze squisite senza l’ausilio dei fornelli. Così come la friggitrice ad aria che consente anche di avere gli stessi risultati della frittura, ma con un occhio di riguardo alla salute, E, poi, c’è la lavastoviglie.

Questo apparecchio consente di lavare tutte le stoviglie utilizzate per il pranzo, la cena, la colazione e le loro relative preparazioni, senza alcuna fatica e con un minore utilizzo di acqua. Consente, infatti, di non sprecare questo bene preziosissimo. Ma quale consuma di più dei tre? Ebbene, vediamo i loro consumi medi.

Il forno elettrico, in media consuma 1,2 kWh, mentre la friggitrice ad aria, ne consuma 1,4 kWh. La lavastoviglie, invece, ha un consumo di 1,2 kWh. Questi sono i consumi riferiti ad un’ora di utilizzo di questi elettrodomestici. Per cui, crediamo che, tra lo stupore di tutti, il dispositivo più energivoro dei tre è, senza dubbio, la friggitrice ad aria.