Samsung, triste notizia per gli utenti: l’azienda sta per subire tutto questo

La Samsung sta accusando notevoli difficoltà, il colosso dell’elettronica ha i piedi di argilla. Scopriamo insieme il perchè.

Samsung o Apple? Smartphone o iPhone? Domande che attanagliano tutti gli appassionati di tecnologia. Certo, c’è chi preferisce brand meno noti o che punta tutto sui massicci smartphone cinesi. meno blasonati, ma altrettanto performanti. Tuttavia tra gli appassionati di tecnologia lo scontro appare essere sempre tra questi due – formidabili – contendenti.

Cattive notizie in arrivo per i fan della Samsung. Il colosso dell’elettronica, specie degli smartphone, sta vivendo un periodo molto avverso, anzi negativo. La concorrenza con la Apple è dura, ardua, difficile. L’iPhone spadroneggia, non sembrano esserci reali confronti. Galaxy S e Galaxy Z vincono su ogni versante, travolgono la corazzata Samsung. E a breve la Apple metterà a segno un altro punto vincente, verrà infatti lanciata la nuova gamm, indebolendo notevolmente il concorrente.

I dati non sembrano in tal senso mentire: Samsung vorrebbe infatti scendere a 220 milioni di unità, a confronto coi 225 milioni della Apple. Cupertino pertanto si collocherebbe sul podio, senza temere più rivali.

“Questa classifica delle spedizioni avrebbe un impatto positivo a lungo termine sull’ecosistema Apple” ha affermato Ming-Chi Kuo, analista sud coreano della Apple.

Samsung dunque vorrebbe mantenere un profilo basso, limitare gli sprechi: meglio limitare le spedizioni, tenere bassi i volumi di produzione per il 2024. Apple invece già si sfrega le mani, si prepara ad un aumento tra il 5 e il 10%.

Perchè Samsung è così in difficoltà? La rivincita di Apple

In realtà anche la Apple non se la cava granché bene; vi sono stati diversi problemi alla produzione, con la riduzione a soli 80 milioni di unità del noto iPhone 15 per problemi alla linea produttiva. Lo stesso iPhone 15 Pro Max rischia di arrivare in ritardo, di tardare sulla produzione.

Però intanto la Apple ha incrementato la produzione dei modelli meno recenti, continua a fatturare come non mai: iPhone 14, varianti Plus, Pro e Pro max. Le vendite sembrano molto buone, un dato confermato dalle previsioni di un rialzo azionario. Il mercato della borsa guarda con favore Apple; molto meno Samsung.

I fan della Samsung, a propria volta, accusano di aver invano rincorso la Apple, imitandone modelli e politiche; certamente entrambe le compagnie producono smartphone che perdono di valore molto rapidamente, inseguendo le sfuggenti mode del mercato. Le due compagnie, sotto molti aspetti, sono curiosamente simili.