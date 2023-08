Lavatrice, non usare questo programma neanche per sbaglio: la tua bolletta raddoppia

Uno dei problemi maggiori che attanagliano le famiglie italiane è sicuramente il rincaro feroce dei prezzi di tutti i beni e servizi.

Ebbene sì, sin dal pandemia di Covid 19, si sono riscontrati rincari anche abbastanza corposi. Poi, la guerra tra Ucraina e Russia ha dato la mazzata finale. Insomma, son tre anni che si va avanti in questo modo e le famiglie italiane hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. E’ aumentato proprio tutto, dai beni di prima necessità alle tariffe telefoniche.

Ovviamente, non si può non citare il forte caro energia, dovuto proprio al conflitto in atto, che si traduce in bollette di luce e gas davvero salatissime. Sono una vera e propria mazzata per tutti. per fortuna, però, il Governo precedente ha istituito il Bonus Bollette che tutti hanno imparato a conoscere.

Ed il Governo attuale ha prorogato questa misura di sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà. Certo, gli italiani non si sono crogiolati su questo ed hanno messo in atto dei trucchetti per ottenere una buona dose di risparmio. E lo hanno fatto soprattutto con gli elettrodomestici. Purtroppo, però, in alcuni casi commettono degli errori grossolani.

Infatti, nonostante l’utilizzo degli elettrodomestici sia davvero massivo, ci sono alcuni utenti che li utilizzano in maniera sbagliata. E ciò fa in modo che le bollette della fornitura di energia elettrica diventino insostenibili. E’ questo il caso, ad esempio, della lavatrice di cui vogliamo parlarvi. E’ un errore che costa davvero caro.

Attenzione a questo programma della lavatrice, altrimenti la bolletta raddoppia!

Ebbene sì, questo elettrodomestico divenuto, nel tempo, davvero indispensabile per non lavare il bucato a mano e sprecare acqua, oltre ad essere molto energivoro, ha un programma che farà praticamente raddoppiare i suoi consumi. Come ben sapete, più è lungo un programma maggiori saranno i consumi dell’apparecchio.

Allo stesso modo, effettuare un lavaggio senza centrifuga, vi costerà meno di uno con centrifuga. Ma c’è qualcosa che vi farà mettere a piangere quando andrete a vedere i consumi in bolletta. Ebbene sì, si tratta di un programma specifico della lavatrice che, poi, alla fine dei conti, non è neanche indispensabile.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Stiamo parlando del lavaggio ad alte temperature. Questo vi farà lievitare i consumi e la bolletta, raddoppiandoli. Non serve fare un lavaggio a 60°. Meglio preferire un lavaggio a 30°. A queste temperature si riesce a rimuovere sia lo sporco che tutti i batteri. E, poi, le vostre tasche ringrazieranno.