Postepay, ti ritrovi il conto azzerato e non puoi fare nulla: la nuova truffa clamorosa

Nell’ultimo periodo si sta constatando che c’è un fenomeno, conosciuto già da tantissimo tempo, purtroppo, in forte crescita ed espansione.

Stiamo parlando delle truffe. Sì, sta crescendo in maniera esponenziale il numero dei truffatori. E, ovviamente, anche il numero delle vittime non può fare alto che lievitare. I bersagli maggiori sono gli sportelli Bancomat e quelli Postamat. Al loro interno vengono installati degli skimmer, strumenti sofisticatissimi, che sono in grado di clonare le carte, rubare i Pin ed anche bloccare i dispositivi e non far rilasciare le banconote.

In quest’ultimo caso, poi, i truffatori agiscono di persona, prendendo tutti i soldi rimasti “intrappolati”. E col passare del tempo questi dispositivi sono diventati sempre più minuscoli e, quindi, di difficile scovamento. Ovviamente, i criminali non agiscono solo da remoto, bensì anche di persona. Di truffe del genere ce ne sono moltissime e sarebbe lunghissimo parlarne.

Ciò che sta crescendo, poi, è il fenomeno delle truffe online. Ad esempio, ce n’é una che sta colpendo i venditori sui vari Marketplace. Appena immettono un prodotto in vendita, si ritroveranno subito un compratore. Quest’ultimo, senza far storie sul prezzo, chiede di pagare subito attraverso uno sportello Postamat. Ma se il venditore segue le istruzioni dettate al telefono da quest’ultimo, finirà sia col perdere i soldi della vendita sia col ricaricare la carte del truffatore.

Di truffe online, però, ce ne sono davvero tantissime. E vogliamo parlarvi di una che, purtroppo, sta mietendo numerosissime vittime in quest’ultimo periodo e che riguarda le PostePay. Vi accenniamo già che i poveri malcapitati si ritroveranno senza nemmeno un euro in più sulla propria carta. Ed ovviamente saranno anche inermi.

Attenzione all’ultima truffa dei criminali: gli utenti rimarranno completamente senza un euro.

Ebbene sì, sono già tantissimi i poveri malcapitati che si sono ritrovati dinanzi al fatto compiuto. E non possono farci nulla. Purtroppo, c’è da dire che questi criminali informatici sono subdoli e ci sanno davvero fare. Infatti, riescono a far apparire tutto come se fosse davvero normale, come se le operazioni fatte siano di routine. Ma vediamo cosa sta accadendo per non incappare nello stesso inconveniente spiacevole.

Potrebbe sembrare un giorno come tanti ed invece ecco che arriva una mail o un sms a rovinarvela. Potreste dire che è una truffa vecchia quanto il mondo ed è conosciuta. Sì, ma ci stanno cascando in molti. Il messaggio contiene testo molto, ma molto allettante, proveniente da quello che viene identificato come un numero o la mail di Poste Italiane.

C’è una promessa di un bonifico di 1000 euro ed in alcuni cadi la cifra è anche maggiore. Ovviamente, c’è un link a corredo e, se cliccato, porterà gli utenti a quello che sembra in tutto e per tutto il sito di Poste. Gli utenti inseriranno le credenziali per entrare ed è in questo momento che hanno inizio i guai seri. Le credenziali saranno rubate dai criminali e gli utenti si ritroveranno senza più un solo euro sul conto. Prestate molta attenzione.