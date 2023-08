Ferro da stiro, non usarlo mai più: ecco l’alternativa che costa pochissimo

Uno dei tanti elettrodomestici presenti nelle abitazioni degli italiani e che sono diventati indispensabili è il ferro da stiro.

E’ un piccolissimo dispositivo che consente di rimuovere le pieghe dal bucato per far si che quest’ultimo possa essere sistemato in maniera ordinata all’interno degli armadi. Come tutti gli elettrodomestici, anch’esso è molto energivoro e, di questi tempi, si dovrebbe utilizzare di meno. Ovviamente, per ottenere del risparmio.

Infatti, più gli elettrodomestici sono energivori, di più energia avranno bisogno. E l’energia si paga ed anche caro. Alla fine del mese, anche un ferro da stiro ha il suo peso in bolletta. Magari sarebbe meglio mettere in atto dei trucchetti per far sì che si consumi e, ovviamente, si paghi meno, molto meno. E ce ne sono davvero tantissimi.

Tutti sono, più o meno, funzionanti. E dipende anche dalle esigenze dell’utente che va ad utilizzare questo dispositivi che può essere normale, a caldaia, a vapore. Insomma, ce ne sono di vari tipi. Dovete sapere, però, che tutti possono essere sostituiti. Sì, ci sono degli oggetti o dei dispositivi che possono svolgere le stesse mansioni.

E possono farlo consumando molto, ma molto meno. In pratica, si otterrebbe un corposissimo risparmio che consentirebbe alle finanze familiari di rifiatare in un momento di crisi come quello che si sta vivendo in Italia e nel mondo. Vediamo, allora, di quali dispositivi si tratta, in modo da farvi un’idea di ciò che potrete fare ed ottenere.

Sono ben 5 i validi ed economici sostituti del ferro da stiro!

Ebbene sì, non ce n’é soltanto uno. Iniziamo subito a capire quali sono. Il primo, di sicuro, è l’asciugacapelli. In questo caso, la prima cosa da fare è inumidire un po’ gli indumenti o la biancheria da “stirare“. Stendeteli, poi, su di un tavolo o un altro piano orizzontale, accendete il phon e, grazie al suo calore, vedrete scomparire tutte le pieghe.

Altro dispositivo è la piastra per i capelli. Potrete utilizzarla per i colletti delle camicie, per le tasche di giubbini e pantaloni, ma non prima di aver inumidito tutto. Passiamo, ora, al terzo. Questo non è un dispositivo, ma un oggetto, ovvero la pentola piena d’acqua precedentemente portata ad ebollizione. Una volta che l’acqua è caldissima, bisognerà svuotare la pentola.

Solo così potrà essere usata come un ferro da stiro. In inverno, poi, si possono utilizzare i termosifoni. Basta mettere i panni umidi su di essi la sera, prima di andare a dormire e, al risveglio, li troverete senza nemmeno una sola piega. Infine, dovete sapere che potrete utilizzare la doccia. Sì, avete capito benissimo. Una bella doccia calda, produce il vapore che riuscirà a stendere alla perfezione i vostri indumenti.