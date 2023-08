La televisione vicina al muro salta in aria: quello che succede all’appartamento è impensabile

Le smart TV, ormai, sono divenute dei dispositivi indispensabili per tutte le famiglie italiane all’interno delle loro abitazioni.

Sono sempre accese perché i cittadini vogliono informarsi su ciò che succede sia in Italia che nel mondo. Soprattutto adesso, in questi momenti di crisi energetici, economica e sociale, si attende sempre la notizia giusta, quella desiderata. In pratica, si attende quella che possa essere la fine di questo periodo storico davvero tragico.

Ma molti sono quelli che utilizzano questi dispositivi per visionare contenuti multimediali all’interno delle varie piattaforme streaming. Pensiamo a Netflix, Prime Video, alla più giovane Disney+. Ma ce ne sono davvero tantissime altre in giro e tutte offrono contenuti interessanti ed anche titoli originali che non si trovano in altre.

C’è chi le poggia su dei ripiani, sia in cucina che in camera o nei salotti dove trovano spazio di fronte i divani. E c’è anche chi le appende al muro con dei sostegni per recuperare dello spazio. Non c’è una regola ben precisa. La cosa di maggiore importanza è avere il televisore dinanzi al proprio divano per avviare delle vere e proprie maratone di visualizzazione di film, serie tv ed altri contenuti.

Purtroppo, però, spesso capitano degli inconvenienti che si rivelano alquanto spiacevoli. E possono anche causare ingenti danni alla salute, all‘incolumità delle persone in casa. E c’è da dire che questi inconvenienti possono danneggiare addirittura l’abitazione. Sì, avete capito benissimo. E la testimonianza di ciò è data da un evento realmente accaduto e, a quanto pare, neanche isolato.

La televisione al muro esplode e l’appartamento prende fuoco.

Sì, può capitare ed anche in maniera abbastanza frequente. Un evento del genere è da mettere in conto se non si mettono in atto delle misure precauzionali. Era un giorno come un altro per una coppia di giovani amici. Ma, all’improvviso accade l’irreparabile. Il televisore esplode e, dopo un forte boato, ecco che iniziano a divampare le fiamme.

Ed in pochissimi minuti, l’incendio si propaga prima all’interno della cucina in cui si trovava il televisore, per poi, spostarsi all’interno degli altri ambienti dell’abitazione. Il fuoco ha inghiottito praticamente quasi tutto, mentre il fumo ha fatto il resto. Tutto era annerito. I due giovani sono riusciti a scappare e mettersi in salvo in strada.

Hanno chiamato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in maniera tempestiva per evitare il peggio. Le conseguenze di questo scoppio sono state enormi. Spavento e danni per tutti, compresi i vicini di casa. Una leggerezza alla causa di ciò. Bisogna stare attenti quando si lasciano i dispositivi in standby, perché, a causa di malfunzionamenti, può capitare un guasto o anche un corto circuito.