Smartphone, se non riesci a dormire il problema sta qua: controlla questa cosa

Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che quella della mancanza del sonno è una vera e propria epidemia a livello globale.

Sì, perché sono tantissimi i cittadini che hanno difficoltà a dormire. E questa situazione va avanti sin dagli ultimi anni del secolo scorso. poi, guerre, pandemie, crisi globali, hanno rincarato la dose anche in questi primi venti anni del nuovo secolo, o meglio del nuovo millennio. La mente corre veloce, sempre, e si fa fatica a rilassarsi e ad addormentarsi.

Sono i ritmi frenetici di questa vita moderna che fanno sì che ci si ritrovi sempre di corsa, sempre in affanno. E’ una vera e propria tragedia! Anche perchè dormire risulta essere fondamentale per la vita degli esseri umani. Anche dormire poco non aiuta. E si sta facendo sempre più ricorso ai sonniferi, ma anche a dei rimedi naturali.

Quello più in voga in questo momento è la melatonina. E’ un ormone che tutti già producono e che aiuta a dormire. Diciamo che un aiutino non fa mai male, purché non si siano eccessi! Ebbene sì, assumerne troppa avrebbe l’effetto contrario. Non sarebbe benefica, ma farebbe soltanto danni ulteriori. Pensate che ci sono alcuni integratori a base di melatonina che ne contengono oltre il doppio di quello che è il fabbisogno normale!

Tornando al nostro discorso, però, bisogna capire che ci sono altri metodi per addormentarsi e non prevedono assunzione di alcuna sostanza miracolosa. No, non stiamo parlando di contare le pecore per addormentarsi, anche se questo si rivela spesso un ottimo metodo per prendere sonno. Bisogna stare attenti ad una cosa, controllarla ed il gioco è fatto.

Non riuscite a dormire? Basta fare un piccolissimo controllo ed il gioco è fatto.

No, non parliamo di un controllo medico. Come abbiamo accennato già in apertura, il corpo degli esseri umani produce già la melatonina. E la sua produzione maggiore avviene durante le ore notturne. Ciò perché c’è bisogno di far sentire assonnati per addormentarsi. Se si va a letto in quella fascia di tempo, risulterà un gioco da ragazzi farsi un bel sonnellino ristoratore senza svegliarsi durante la notte.

Ma quello che bisogna monitorare costantemente, è il momento esatto in cui avviene questo picco di produzione. E per farlo c’è un metodo davvero fantastico offerto da un’applicazione da scaricare sul vostro smartphone. Questa si chiama RISE. Questa aiuta a sentirsi meglio e ad abbassare quello che viene definito “debito del sonno”. Quanto più è basso, meglio è, ci si sente meglio, più vigorosi, pronti ad affrontare la giornata e l’aspettativa di vita aumenta a dismisura.

Questa App vi aiuterà a scoprire il vostro debito e vi spiegherà i motivi della vostra spossatezza a giorni alterni. In base alle vostre abitudini, vi rivelerà quando è meglio andare a letto, vi aiuterà a rilassarvi e non svegliarvi nel cuore della notte. Vi sentirete meno storditi al risveglio. Inoltre, vi rivelerà quella che è la finestra ottimale per andare a letto e riposare. E’ arrivata nel 2020 e già un milione di persone si dichiara soddisfatto dei suoi servigi. Perché non provarla?