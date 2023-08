Lavatrice, con questo metodo hai il bucato dei tuoi sogni: addio vestiti sgualciti

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più indispensabili ed utilizzati all’interno delle abitazioni di tutte le famiglie italiane.

Permette di lavare il bucato in maniera più veloce e con minore spreco di acqua rispetto al lavaggio a mano. Certo, nonostante ciò, bisogna comunque dire che consuma molta energia, ma questo è un altro discorso, nonostante sia davvero molto, ma molto importante. Quel che vogliamo sottolineare è altro ed anch’esso importante.

Sì, perché dovete sapere che, nonostante un utilizzo massivo che si fa di questo dispositivo a qualunque ora del giorno e della notte, sono ancora tantissime le persone che hanno difficoltà col bucato. O meglio, in mente hanno come dovrebbe essere, ma, quando vanno a tirarlo fuori dalla lavatrice è completamente diverso.

Per questo motivo, vogliamo svelarvi come ottenere un bucato super pulito, profumatissimo e non sgualcito. E’ un metodo che non comporta uno sforzo fisico, ma comprende ben cinque trucchetti fantastici. Se messi in pratica, ne resterete davvero meravigliati e contenti. Vediamo, allora, insieme cosa fare per ottenere un risultato eccezionale.

Il bucato dei sogni a portata di mano con questi 5 trucchi fantastici.

Partiamo subito con quelli che sono i cinque trucchi importantissimi da mettere in pratica. Il primo di questi riguarda le etichette degli indumenti e della biancheria da lavare. Leggetele bene e dividete i capi bianchi da quelli colorati. E tra quelli bianchi bisogna separare quelli che hanno bisogno di un lavaggio meno aggressivo.

Il secondo consiglio riguarda il programma e la temperatura di lavaggio. I colorati vanno a 40°, mentre i capi in lana vanno a 30°. Anche le lenzuola o gli strofinacci è meglio lavarli a questa temperatura così come tutti gli indumenti sintetici. Per il detersivo, invece, e siamo al terzo trucchetto, bisogna sceglierne di diversi a seconda della tipologia di bucato da fare.

Per i capi bianchi e quelli delicati, meglio un detersivo ecologico o, addirittura, ingredienti naturali come il bicarbonato. E la biancheria intima? Beh, c’è un discorso a parte. Questi capi sono molto, ma molto delicati. Si possono ritirare, ma si possono anche perdere. E, allora, cosa fare? Bisogna soltanto comprare una di quelle bustine per il lavaggio della biancheria o, se non avete intenzione di spendere un solo euro, basterà inserirla tutta all’interno di una federa di un cuscino per poi procedere al lavaggio in lavatrice.

Infine, l’ultimo trucco non riguarda il lavaggio in lavatrice, bensì riguarda la fase di asciugatura. Sì, perché è molto importante stendere il tutto in modo corretto, per non rovinare gli indumenti e la biancheria. Prima di stenderli, bisognerebbe sbatterli per eliminare quante più pieghe possibile. Meglio, ovviamente, stenderli all’aria aperta!