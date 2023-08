Michelle Hunziker, avete mai visto la sua cucina? È roba di un altro mondo

Michelle Hunziker ha stupito davvero tutti con la sua ultima performace: un comportamento che proprio nessuno si sarebbe mai aspettato. Scopriamo insieme che cos’è successo.

Chi non conosce Michelle Hunziker? Stiamo parlando di uno dei volti più noti della TV italiana, una vera star: quando si parla di Hunziker, si parla di storia della televisione italiana. Eppure il suo volto eternamente giovane, eternamente bello, fresco, riposato non sembra tradire l’età; potrebbe essere al primo come all’ultimo giorno di riprese televisive.

Eppure, proprio in un recente sketch, la Hunziker si è presentata cogli occhi stralunati, il viso paonazzo, l’espressione sofferente. Che cosa le era successo? Quale disgrazia era mai avvenuta? Molte le espressioni di ansia e di preoccupazione da parte dei tanti, tantissimi fa in tutto il mondo.

Nello sketch la Hunziker si rivolge alla madre Ineke ed esclama: “Che stanchezza. Ma come mai, secondo te, mamma?”. La madre replica pronta: “Perché tu ti alleni troppo. Lo sanno tutti che gli addominali si fanno in cucina e non in palestra“.

La Hunziker non perde tempo: e nelle immagini che seguono la vediamo fare stretching sui fornelli, aprire e chiudere il forno allenando braccia e addominali e, come se non bastasse, sbucciare una patata sdraiata a terra, compiendo una serie di flessioni. Una ginnastica… da cucina, ma in senso letterale. Faticare ai fornelli, allenando i muscoli.

L’incredibile reazione della madre di Hunziker

La madre reagisce, indispettita, a quanto ritiene una gigantesca sciocchezza: “Ma che c…o stai facendo?”. Michelle, a propria volta, osserva innocentissima che “Mi hai detto che gli addominali andavano fatti in cucina”. E in effetti, è proprio quanto ha fatto.

Ineke non sa più cosa rispondere: scuote le braccia, sconsolata e depressa. “Ma io devo avere proprio una figlia deficiente…” ammette, sconsolata. Nei suoi occhi brilla delusione mista a incredulità, quel senso di ‘sconfitta’ proprio di tanti genitori.

Un po’ mogia, la Hunziker replica: “Eh sì, è un po’ vero”. Lo chiariamo, a scanso di equivoci: l’intera scena era stata inventata dalla Hunziker per far ridere i suoi fan. Simili gang vengono spesso postate sui suoi canali Social. Sappiamo infatti che la bella conduttrice svizzera è una grande fan di ogni genere di attività sportiva, non importa quanto intensa. Una delle sue ultime passioni, è ad esempio, il violentissimo karate.