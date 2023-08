Meteo, addio caldo: finalmente si torna a respirare | Ecco la data fatidica

Questa è stata un’estate che verrà ricordata negli anni per le fiammate di caldo africano che hanno fatto penare tantissimi italiani.

In realtà, le temperature alte stanno ancora facendo sudare, e non poco, tutti. Ma tutti i modelli sono concordi sul fatto che ha davvero le ore contate. Sì, adesso, finalmente, c’è anche la data. E’ arrivata, per fortuna, la conferma che si ritornerà a respirare. C’è il giorno esatto! E possiamo dire che non c’è nessuno che non voglia che arrivi.

Le temperature sono altissime di giorno. E sono abbinate a tassi di umidità davvero alti. Quando, poi, l’umidità lascia lo spazio al vento teso di nord est ecco che si vive in un vero e proprio forno ventilato. Ed anche di notte la situazione non migliora. Nella maggior parte delle località italiane si fatica a scendere al di sotto dei 28° centigradi.

Insomma, è qualcosa di davvero assurdo. Ed il problema è che questo scenario va avanti da, ormai, troppo tempo. E’ dagli inizi di luglio ed in alcuni casi dagli ultimi giorni del mese precedente che persistono queste condizioni climatiche che creano disagio a qualsiasi ora del giorno e della notte. Gli italiani sono stremati.

Certo, ci sono state delle parentesi più fresche, ma sono durate davvero pochissimi giorni. Per fortuna, però, tutti i modelli previsionali vedono la luce in fondo al tunnel. Nei giorni scorsi c’era ancora qualche discrepanza tra questi, ma finalmente, ora sono tutti concordi. La rinfrescata arriverà e sarà davvero qualcosa di piacevole.

Ecco quando si potrà dire addio al caldo: c’è la data per ritornare a vivere!

Ebbene sì, la luce in fondo al tunnel che prima era lontanissima e sfocata, ora si fa sempre più vicina e più nitida. Si può quasi toccare con mano. Ancora pochissimi giorni di sofferenza e si potrà tornare a respirare e, soprattutto, vivere. E, ovviamente, si potrà dire addio al condizionatore che, di questi tempi, con le bollette alle stelle è qualcosa di fantastico.

Vediamo, allora, quando arriverà il cambiamento tanto atteso. Tutto partirà dal Nord. Sabato 26 agosto l’alta pressione africana inizierà a barcollare e inizieranno ad abbassarsi le temperature in tutto il settentrione, mentre nella stesso settore, domenica 27 arriverà la perturbazione spazza caldo, i cui effetti inizieranno a farsi sentire anche nel Centro Italia.

Ma la vera e propria fine di questa ennesima ondata di caldo dell’estate 2023 arriverà tra lunedì 28 e martedì 29 quando tutta la penisola verrà interessata dalla perturbazione rinfrescante e le temperature subiranno un calo davvero notevole. Insomma, bisognerà stringere i denti ancora per un po’ di giorni, ma il premio sarà davvero rigenerante.