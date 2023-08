Cellulare, se hai il vetro rotto non preoccuparti: puoi risolvere così | Ci vogliono 2 secondi

Lo smartphone è, ormai, diventato il compagno di vita di tantissimi utenti che non riescono più a staccarsi da questo piccolo dispositivo.

Lo portano sempre dietro, finanche al bagno. E lo utilizzano per qualsiasi scopo. Certo, ovviamente effettuano telefonate ed inviano messaggi. Sono le azioni basilari da compiere. Ma, come ben sapete, vengono utilizzati anche per entrare all’interno delle varie piattaforme social come TikTok, Instagram, Facebook e di messaggistica istantanea come, ad esempio, Telegram e WhatsApp.

Non mancano, ovviamente, le App di incontri e tutte quelle applicazioni che consentono la navigazione dal punto di partenza alla meta prestabilita e quelle che offrono contenuti multimediali on demand come film, serie tv e documentari. Insomma, gli utilizzi relativi agli smartphone sono svariati. E non li abbiamo elencati tutti.

Ci vorrebbe troppo tempo e ci dilungheremmo tantissimo senza centrare l’argomento di cui vogliamo informarvi. Possiamo, innanzitutto dire che è uno degli incubi peggiori degli utenti che sono affezionati al proprio device. Ed è un evento ancor più catastrofico della batteria che li abbandona nel bel mezzo della giornata. Sì, avete capito benissimo.

E’ qualcosa che li getta nella disperazione piena e totale. Stiamo parlando del vetro rotto dello smartphone che causa molti disagi. Uno su tutti, non riesce a far funzionare a pieno ed il touch screen fa capricci. Ma non dovete affatto disperarvi e tirarvi i capelli. Sì, perché è qualcosa di risolvibile ed anche in pochi secondi.

Vetro rotto dello smartphone: si risolve in pochissimo tempo.

Le cause di questo spiacevole inconveniente possono essere riscontrate in cadute, graffi, urti. Insomma, sono davvero molteplici e i danni causati sono diversi. Fatta questa dovuto premessa, però, dobbiamo anche ribadirvi che non c’è nulla di cui disperarvi. Infatti, è tutto ampiamente riparabile, anche in maniera fai da te.

Innanzitutto, vi diciamo che, per tamponare l’arrivo di un nuovo device o per attendere l’intervento di un tecnico, nei casi gravi, potrete ricorrere al nastro isolante. Altro rimedio, potrebbe essere rappresentato dalla pellicola protettiva, anche se vi consigliamo di comprarla prima che il danno avvenga. C’è, poi, un sito, iFixit, che vi spiega, passo dopo passo, come comportarvi in questi casi e, soprattutto, come installare il nuovo vetro.

Bisogna, però, stare attenti perché c’è il rischio di montarlo in maniera errata, creando ulteriori danni. Quindi, ciò che più ci preme dirvi, è di affidarvi ad un tecnico riparatore esperto. In pochissimi secondi, avrete il nuovo schermo, riparato, funzionante ed avrete certamente evitato di commettere errori che avrebbero potuto costarvi ancora più caro.