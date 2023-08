Mescola il dentifricio con la birra e fai accadere questo: risultato clamoroso

Come pulire i sanitari utilizzando solo prodotti naturali? Ecco la soluzione con la birra e il dentifricio.

Cosa succede quando si mescola la birra con il dentifricio per i denti? Innanzitutto, ed è bene chiarirlo onde evitare corse al pronto soccorso, non si crea nulla di edibile; tuttavia la bizzarra miscela viene citata tra i rimedi ‘della nonna’ per la pulizia delle superfici domestiche.

Se non si vuole utilizzare prodotti artificiali, per ragioni di costi o ideologici (c’è chi preferisce solo prodotti ‘naturali’), è possibile usare un mix di birra e dentifricio per pulire i sanitari: il lavandino, il wc, la doccia e così via. Tanto la birra quanto il dentifricio contengono infatti sostanze disinfettanti particolarmente potenti, in grado di far risaltare la brillantezza delle superfici.

Solitamente la minaccia maggiore consiste nelle macchie di calcare che, nel tempo, si accumulano e cristallizzano nel bagno di casa. Brutte, inestetiche e naturalmente pericolose per la propria salute. Come eliminarle?

La soluzione, per la quale ricordiamo non vi sono pretese né di efficacia sicura, né di scientificità, prevede di versare in un bicchiere 100 millilitri di birra. Si aggiungono poi due cucchiaini di sale fino da cucina. Poi si mescola il tutto e, quando risulterà bene amalgamato, vi si versa una modica quantità di dentifricio. E’ poi di nuovo tempo di mescolare il tutto con accuratezza.

Come pulire la toilette di casa con birra e dentifricio, l’inedita soluzione

Il prodotto risulterà eccellente per pulire i sanitari e il wc. Versate il prodotto così ottenuto in uno spray e inondate le zone che si desidera pulire. Potete ad esempio passarlo sul lavandino e , dopo una passata con lo straccio, le macchie saranno teoricamente tutte sparite.

Il sale contenuto all’interno è inoltre perfetto per disinfettare e sterilizzare il wc, garantendo l’eliminazione di tutti i batteri. Il dentifricio invece sarà perfetto per ‘sbiancare’ le superfici, in maniera non diversa da quanto avviene coi propri denti. Occorre anche osservare che è ininfluente quale birra si usa; meno costosa è, va da sé, più risparmierete. Non ha senso utilizzare, per scopi del genere, costose birre artigianali.

Dopo aver passato lo spray artigianale e aver ripulito con uno straccio, è consigliato usare lo spazzolone e infine tirare lo sciacquone. E voilà un bagno pulito, anche se forse con un odore di birra un po’ fastidioso…