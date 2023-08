Canone Rai, non serve pagarlo più: ti basta fare questa domanda

Possiamo dirlo, senza timore di essere smentiti, che il Canone Rai è la tassa più odiata in assoluto da tutti gli utenti italiani.

Parliamo di Canone Rai anche se il suo nome è, di fatto, canone televisivo e prevede la tassazione sul possesso di apparecchiature atte a ricevere e trasmettere la programmazione televisiva. Ecco perché a tantissimi italiani non va giù una tassa del genere al pari della tassa di possesso delle autovettura. Non riescono a scendere giù di dover pagare una tassa su un qualcosa di proprietà, tra l’altro, già pagata.

Il fatto che, in molti, lo ritengano un canone Rai, è perché parte delle entrate vengano destinate, appunto, dal Governo, alla televisione nazionale. Come ben sapete, fino al 2016, questa tassa doveva essere pagata tramite bollettino postale. Ma erano molti che non la pagavano. E proprio per combattere questa evasione, la tassa è stata spostata all’interno delle bollette dell’energia elettrica.

Negli anni fino al 2016, ha avuto un prezzo altalenante. Da quel momento, però, ha un costo di 90 euro, dilazionato secondo i periodo di fatturazione del provider di energia. Di solito, su una fatturazione bimestrale, il costo caricato in bolletta è di 18 euro. Si è parlato più volte di eliminare il canone Rai dalle bollette dopo che l’Unione Europea aveva dichiarato illegittima questa pratica.

Ma, fino ad ora, tutto è rimasto invariato. Certo, ora, ci sono delle voci discordanti su come farlo pagare, ma questa è tutta un’altra storia. Quello che ci interessa, infatti, è che potrete non pagarlo più. Sì, avete capito benissimo. E lo potrete fare attraverso una semplice domanda da compilare in tutti i suoi punti. Vediamo insieme come fare.

Ecco come non pagare più il Canone Rai.

Sono tantissimi gli utenti che potrebbero non pagarlo più. Eppure, non conoscono questa importantissima opportunità e continuano a riceverlo all’interno delle bollette dell’energia elettrica. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, infatti, basta soltanto compilare una domanda, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ed in questo modo saluterete definitivamente il tanto odiato Canone Rai. Ma vediamo come fare. Innanzitutto, dovete sapere che possono non pagare più il canone tutti i cittadini che hanno compiuto i 75 anni di età. Altra condizione oltre l’età, è un reddito non superiore agli 8 mila euro annui. In questo caso basta fare l’autocertificazione ed inviarla.

Anche chi non possiede alcun apparecchio televisivo in casa, potrà farne richiesta. E, soprattutto, per evitare di pagare più volte, anche chi possiede più case di proprietà, dovrà effettuare la domanda in questione. In tutti i casi appena visionati, bisognerà inviare l’autocertificazione tramite Pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.