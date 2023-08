Lavastoviglie, se la metti così risparmi il 50%: una vera svolta

Come consumare meno con la lavastoviglie? C’è un utile trucco, sconosciuto ai più. Scopriamolo insieme.

Lavastoviglie, quanto mi costi. L”elettrodomestico forse più amato in cucina – chi non odia lavare a mano i piatti? – e fonte di un notevole risparmio sul consumo dell’acqua ha però un notevole difetto, correlato al consumo dell’energia elettrica. La lavastoviglie infatti consuma e consuma molto. Si tratta di un elettrodomestico notoriamente energivoro che alza drasticamente i consumi in bolletta. Certo, quanto si spende in elettricità si risparmia nell’acqua, argomenterete; e se tuttavia fosse possibile risparmiare anche sul fronte dell’elettricità consumata?

Ricordiamo innanzitutto che, sul fronte dei consumi dell’acqua, la lavastoviglie consuma la metà dell’acqua richiesta da un lavaggio a mano. Tuttavia occorre saperla usare, occorre massimizzare le reali potenzialità della lavastoviglie.

Partiamo dall’ovvio ovvero dal puro dato che una lavastoviglie consuma in media 2.5 kWh per un ciclo di lavaggio completo. I modelli di ultima generazione vanno anche oltre, si spingono a nuovi, inediti, livelli: 1,2 kWh. Il risparmio, se adoperate un modello di ultima generazione, è pertanto già incluso.

Occorre poi evitare gli sprechi, partendo dall’ovvio; sempre infatti utilizzare la lavastoviglie a pieno carico, riempiendo ogni spazio presente. Senza per questo esagerare, caricandola più di quanto può gestire. Però sfruttare ogni pertugio, ogni angolo disponibile è d’obbligo. Niente lavaggi con qualche pentola e piatto, cedendo pertanto alla pigrizia.

Il segreto per risparmiare con la lavastoviglie

Un altro, utile, trucco consiste nell’eliminare la fase del pre lavaggio; solitamente le lavastoviglie moderne riescono a pulire piatti e posate anche senza questa fase ‘intermedia’, sono sufficientemente potenti. Potete anche velocemente passare uno straccio sui maggiori accumuli di sporco, prima di inserire le stoviglie nella macchina, onde risparmiare tempo e denaro.

Il vero segreto però consiste nell’utilizzare il lavaggio a freddo, saltando il passaggio dell’asciugatura. Come con l’asciugatrice dei vestiti, anche la lavastoviglie consuma molta della sua energia in questa fase. Basterà pertanto limitarsi ad aprire la lavastoviglie e a chiuderla non appena il ciclo di lavaggio sarà terminato.

Se invece proprio non volete rinunciare all’asciugatura, utilizzando la funzione dell’asciugatura a freddo risparmierete il 45% in meno a confronto con un ciclo ‘normale’. Il tutto senza rinunciare ad avere bicchieri e piatti senza aloni di umidità e/o sporco. Un utile trucco, sconosciuto ai più: il consumo di energia risulterà (quasi) dimezzato.