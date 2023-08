Lavatrice, questo modello non consuma acqua: non ti arriva proprio la bolletta a casa

Questo è uno dei dispositivi che tutti stavano aspettando con ansia, uno di quelli che, di sicuro, metterà al riparo le tasche degli utenti.

Di questi tempi con la crisi economica e sociale che non accenna a dare segni di rallentamento, occorre avere qualcosa che porti risparmi sicuri. Ben vengano i bonus bollette, ben vengano i trucchetti che consentono di risparmiare anche delle belle cifre, ma occorrono, soprattutto, dei dispositivi in grado di funzionare in maniera efficiente.

In pratica, parliamo di dispositivi che consentano risparmio dei consumi e, di conseguenza, anche all’interno della bolletta. Sappiamo tutti quanto siano energivori tutti gli elettrodomestici che sono presenti all’interno di tutte le abitazioni. Abbiamo degli esempi lampanti in cucina. Ad esempio, quando si aziona la lavastoviglie o si mette in funzione il forno, questi schizzeranno verso l’alto.

Eppure, sono utilissimi. Aiutano nello svolgimento delle faccende quotidiane. La prima consente di lavare in meno tempo tutte le stoviglie, il secondo preparerà dei piatti succulenti ed anche salutari. Per non parlare, poi della lavatrice. Al pari della lavastoviglie, consente di non affaticarsi per lavare il bucato.

Eppure, questo aiuto si traduce in una spesa davvero eccessiva. Certo, ci sono dei consigli che riguardano il suo utilizzo e sono tutti votati all’ottenimento del risparmio in bolletta. Dovete sapere, però, che esiste un modello di questo elettrodomestico che vi farà praticamente dimenticare le bollette di fornitura idrica.

Ecco il modello di lavatrice che funziona senza acqua: una vera e propria manna dal cielo.

Si chiama Orbit ed è prodotto dall’azienda Electrolux. E, come abbiamo già avuto modo di accennare, questa funziona praticamente senza acqua. Ma vediamo come fa a funzionare. In pratica, per il lavaggio del bucato e per eliminare sporco e batteri dagli indumenti, sfrutta l’anidride carbonica ed il campo elettromagnetico.

Anche il design è completamente diverso dalle altre lavatrici. Infatti, è composta da un anello ed una sfera di plastica. Ed è al suo interno che bisogna inserire il vostro bucato, indumenti o biancheria non fa alcuna differenza. Una volta fatto ciò, basterà mettere la sfera nell’anello ed avviare il dispositivo. L’eliminazione dello sporco dal bucato avviene grazie alla chimica. O meglio, avviene grazie ad una reazione chimica che trasforma il biossido di carbonio in liquido.

Terminato il processo di lavaggio, il ghiaccio secco che ne deriva lo si potrà utilizzare per altre operazioni simili all’interno del dispositivo. Inoltre, grazie agli ioni, il bucato sarà sempre fresco! E’ la lavatrice del futuro. Ed è anche trasportabile grazie alle sue dimensioni davvero irrisorie. Insomma, si può dire addio all’ingombro delle lavatrici attuali e allo spreco di acqua. Bisognerà soltanto attendere il suo arrivo sul mercato, dato che si tratta ancora di un prototipo e non è ancora in vendita.