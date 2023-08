Addio frigorifero, una vera svolta per tutti: non dovrai più consumare

Dite pure addio al vostro vecchio frigorifero, presto verrà rimpiazzato dai modelli con ‘raffreddamento magnetico’.

Il frigorifero è uno degli apparecchi di casa più longevi; tentare di conservare ‘sotto ghiaccio’ i propri alimenti è uno dei desideri più antichi. E dalla ghiacciaia, alle ‘fresche’ cantine, ai frigoriferi degli anni Cinquanta, sono stati fatti passi in avanti notevolissimi, di grande importanza. I frigoriferi dal secondo dopoguerra ad oggi, tuttavia, mantengono al proprio interno sostanze altamente tossiche, difficili da smaltire correttamente. Si tratta dei gas refrigeranti, fonte di numerosi grattacapi quando il frigorifero smette di funzionare.

Proprio in quest’ambito, sulla spinta anche di un’attenzione nuova e inedita verso l’ambiente, sono stati compiuti importanti passi in avanti. In particolare i nuovi modelli di frigoriferi utilizzano gas facili da smaltire e lontani dall’essere cocktail di sostanze tossiche ineliminabili, anzi. Vi è un’attenzione alla composizione gassosa e alla componentistica nuova; almeno nei paesi occidentali e/o moderni.

In quest’ambito la Cooltech Application ha costruito il primo sistema di raffreddamento magnetico, denominato MRS (magnetic refrigeration system) per le applicazioni commerciali. Come funziona? Essenzialmente attraverso una forte azione magnetica è possibile alterare la temperatura di un materiale. Tuttavia ciò risulta oltre modo costoso per un frigorifero; è alta tecnologia, dopotutto.

Nel frigo della Cooltech Application (nome quanto mai sintomatico della propria invenzione!), il frigo utilizza un campo magnetico per tenere fresche le vivande e gli alimenti. I magneti raffreddano il liquido refrigerante che, a propria volta, mantiene un piacevole refrigerio. L’effetto finale, anche nell’utilizzo, è pressoché identico a quello dei frigoriferi ‘normali’.

Frigoriferi magnetici, qual è il vantaggio?

Ma perchè utilizzare un frigorifero magnetico, anziché uno ‘normale’? Il costo di acquisto sarà infatti sicuramente superiore, anzi è una certezza; il frigo MRS utilizza infatti componenti superiori. E non a tutti interessa essere nocivi o meno per l’ambiente, l’aspetto se vogliamo ‘ecologista’.

Ebbene, il frigo della Cooltech Application consuma il 50% in meno di energia elettrica, con un abbattimento drastico dei costi per le bollette. Inoltre dovrebbe fare meno rumore, senza quel continuo ronzio che caratterizza i modelli tradizionali, specie i più vecchi.

Il frigorifero sarà disponibile con due possibili potenze di raffreddamento (200 e 700 Watt) e una temperatura interna tra i 2 e i 5 gradi. Inoltre la Cooltech pianifica di espandersi a tutti i settori; medicale, innanzitutto, così come della grande distribuzione, del ‘freddo’ nella logistica e nel piccolo commercio (macellerie, pescherie, supermercati e così via).