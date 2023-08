Auto elettriche, la tua vita è a rischio: ecco perchè

Le batterie al litio sono largamente utilizzate in moltissimi ambiti. Ma quand’è che diventano pericolose, o addiritttura “esplosive”?

Le batterie al litio sono diventate una componente indispensabile nella nostra vita moderna, alimentando una vasta gamma di dispositivi, dai telefoni cellulari agli laptop, dagli scooter elettrici agli strumenti medici. Tuttavia, nonostante i numerosi vantaggi che offrono, queste batterie possono presentare rischi di sicurezza significativi, tra cui il pericolo di esplosione, sebbene tale fenomeno si verifichi alquanto raramente.

Per comprendere i potenziali pericoli delle batterie al litio, è importante esaminarne e, dunque, conoscerne la struttura e il funzionamento. Le batterie al litio contengono elettrodi positivi (catodi) e negativi (anodi) separati da un separatore impregnato di elettrolita. Durante la scarica e la ricarica, gli ioni di litio si muovono attraverso l’elettrolita tra gli elettrodi, generando energia.

Le batterie al litio possono esplodere o prendere fuoco a causa di vari fattori, tra cui cortocircuiti interni: una violazione del separatore tra gli elettrodi può causare un cortocircuito interno, generando calore e potenzialmente scintille che innescano un incendio; sovraccarico o sovrascarico: la ricarica eccessiva o la scarica completa possono causare la formazione di depositi di litio sul catodo, aumentando il rischio di cortocircuiti e surriscaldamento.

Temperatura elevata: l’esposizione a temperature estreme o l’accumulo di calore interno possono provocare il rilascio di gas infiammabili dall’elettrolita e portare a un incendio o a un’esplosione; danni fisici: una batteria danneggiata o piegata può causare un contatto accidentale tra gli elettrodi, provocando cortocircuiti e potenzialmente un incidente.

Misure di sicurezza e prevenzione

Per minimizzare il rischio di incidenti legati alle batterie al litio, è fondamentale adottare alcune precauzioni, come evitare temperature estreme: mantenere le batterie al litio lontano da fonti di calore eccessive o freddo intenso, poiché le temperature estreme possono compromettere la stabilità chimica; utilizzare caricatori adeguati: utilizzare solo caricatori forniti dal produttore o certificati per il dispositivo specifico, per evitare sovraccarichi e sovrascarichi.

Evitare danni fisici: proteggere le batterie da urti, cadute o pressioni eccessive che potrebbero danneggiarle; monitorare i segni di deterioramento: sostituire immediatamente le batterie che mostrano segni di gonfiore, surriscaldamento o altri problemi.

Limitare la ricarica notturna: evitare di lasciare i dispositivi in carica durante la notte o per lunghi periodi senza supervisione. In conclusione, mentre le batterie al litio offrono una potente fonte di energia per molti dispositivi, è importante trattarle con cautela e rispetto. Comprendere i potenziali pericoli e adottare misure preventive adeguate può aiutare a minimizzare il rischio di incidenti e contribuire a una maggiore sicurezza nell’uso quotidiano di queste batterie.