Addio bolletta del riscaldamento, saluti termosifoni finalmente: da domani sei a costo zero

E’ vero che siamo ancora in estate e le giornate sono caldissime e piene di luce, ma è bene che si pensi già alla prossima stagione invernale.

Sì, avete capito benissimo. Come ben sapete, non ci sarà alcun ribasso del costo dell’energia e bisogna pensare sin da subito a come poter riscaldare la propria abitazione a costi accessibili. Proprio per questo motivo, abbiamo cercato ed anche scovato qualcosa che riuscirà a far raggiungere l’obiettivo risparmio a tantissime famiglie.

In realtà, vi diciamo che riuscirà a farvi dimenticare i vostri termosifoni. Gli direte addio e non li userete mai più. Come ben sapete, questi dispositivi consumano parecchia energia. Sì, è vero, accanto a questi si possono inserire dei termostati in grado di regolare la temperatura interna. Ma il risultato sarà sempre lo stesso: una bolletta da paura.

Un vero e proprio salasso che, però, potrete evitare grazie ai nostri consigli. E, come abbiamo accennato in precedenza, hanno come protagonista un dispositivo diverso dal solito. In realtà, vi sveleremo più di un apparecchio. Non parliamo, quindi, di consigli riguardanti trucchetti per il risparmio in bolletta. Parliamo di qualcosa di reale, tangibile, da poter utilizzare.

E lo si potrà fare di giorno e di notte, a qualsiasi ora e senza alcun limite di tempo. Ve li presenteremo e vi sveleremo tutte le loro caratteristiche peculiari. Siamo sicuri che ve ne innamorerete e correrete subito ad acquistarlo. Allora, bando alle ciance e veniamo al sodo. Vediamo di cosa si tratta, le caratteristiche ed il costo.

Ecco a voi le migliori soluzioni per il risparmio: direte addio ai termosifoni.

La prima soluzione che vogliamo raccontarvi è il termoconvettore e stufa elettrica Klarstein Norderney. E’ di colore bianco, è in vetro ed ha una potenza di 1000 watt. Ha un design elegante ed inoltre è portatile. Potrete decidere di portarlo con voi in ogni stanza e riscaldare solo la stanza frequentata. Potrete controllarlo da remoto ed è dotato anche di timer. Il suo costo è di 109,99 euro.

Il secondo dispositivo che vogliamo presentarvi è ancora più economico. Costa, infatti, solo 79,90 euro ed è il PROUS, un termoconvettore con Schermo in vetro temperato. E’ a basso consumo energetico e va installato a parete. E’ regolabile anch’esso con telecomando e permette di riscaldare in maniera uniforme anche più di una stanza alla volta.

Infine, abbiamo trovato anche una soluzione per il vostro bagno. Parliamo di un pannello riscaldante con specchio. Quindi, oltra la funzione di riscaldamento dell’ambiente, permetterà anche di specchiarvi. E’ dotato di telecomando e di timer per il suo spegnimento. In questo caso, il costo è un po’ più alto, parliamo di 219,99 euro, ma, col tempo, questa spesa verrà abbondantemente ammortizzata. Questo è il Klarstein La Palma, un pannello radiante ad infrarossi.