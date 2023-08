Televisione rotta, non devi mai buttarla: puoi fare questa cosa | Trucco intelligentissimo

Può capitare in qualsiasi momento che una delle televisione presenti nelle abitazioni si rompa e non sia terminato il periodo di garanzia.

Molto spesso, quando ci si rivolge ad un tecnico manutentore esperto, capita che spari cifre assurde per poter riparare il televisore. E facendo due conti, in maniera veloce, si preferisce buttarlo via e procedere alla sua sostituzione, acquistandone uno completamente nuovo. Questa pratica risulta essere maggiormente conveniente.

Dovete sapere, però, che sarebbe buona norma, nonostante vogliate sostituirlo, non buttarlo via mai. Ebbene sì, avete capito benissimo. Nonostante abbiate acquistato un dispositivo nuovo, riponete il vecchio nello scatolo, portatelo in cantina o nel ripostiglio di casa. Ebbene sì, infatti, che esiste un trucco davvero molto intelligente.

E questo darà una nuova possibilità, una nuova vita al vostro televisore vecchio e non funzionante. In pratica, seguendo passo dopo passo questo trucco fantastico, gli darete un’altra possibilità, un’altra chance. Dopotutto, chiunque ne merita una, non credete? La diamo a tante persone che ci hanno ferito nel profondo, nell’anima.

Perché non darla al televisore, compagne di tante serate sul divano, di tante maratone sulle varie piattaforme che offrono contenuti on demand? E allora andiamo subito a vedere questo trucco, questo escamotage per ridare nuova linfa al televisore rotto. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Non ne potrete più fare a meno!

Ecco il trucco che non vi farà gettare nell’immondizia la televisione rotta!

Quello che c’è da sapere prima di partire col presentarvi il nostro trucchetto fantastico è che i problemi, i difetti di alcune televisioni sono sempre gli stessi. Parliamo dei televisori LCD ed i difetti iniziano dal terzo anno di vita in poi. In più, vi diciamo che ripararle vi costerà pochissimo ed occorreranno dello stagno, un succhia stagno ed un saldatore.

Questa tipologia di televisori sono formate da circuito di potenza, circuito di pilotaggio, schermo LCD e lampade. Ovviamente, per ripararla, bisogna prima smontarla. Fatto ciò, la prima cosa da fare è trovare i circuiti in cui ci sono trasformatori e condensatori. Scollegate il tutto e togliete la scheda. Se il problema era solo audio, sostituite il trasformatore e ciò avrà un costo intorno ai 10 euro.

A volte, però, può capitare che i condensatori siano rigonfi ed hanno perso liquido. In questo caso bisogna sostituirli. Fate sempre attenzione, infine, alla colla utilizzata per assemblare le varie componenti. Se di bassa qualità, questa risulterà ingiallita ed invecchiando è un conduttore. Rimuovetela e noterete una magia: il vostro televisore sarà come nuovo! Tornerà, praticamente, a funzionare.