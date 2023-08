WhatsApp, la novità è un dramma: non riuscirai più a usarla

WhatsApp può essere definita come la piattaforma di messaggistica più utilizzata tra le tante, con oltre 2 miliardi di utenti al mondo.

Gli utenti la scelgono perché è sempre in movimento, sempre in costante aggiornamento. Gli sviluppatori lavorano alacremente tutti i giorni per far sì che venga migliorata l’esperienza di utilizzo e per far sì che il livello di sicurezza e di tutela della privacy siano sempre soddisfacenti. Su tutte, ricordiamo la crittografia end to end per le chat ed il loro contenuto.

Nessuno potrà mai leggere i messaggi o visionare i contenuti multimediali scambiati, se non il mittente ed il destinatario. Tra le tante funzionalità nuove arrivate in quest’ultimo periodo, ce ne sono davvero di interessanti. Ma una di queste, annunciata in pompa magna e tanto attesa dagli utenti, sta creando dei problemi a questi ultimi.

In realtà, si parla di vero e proprio dramma al punto che gli utilizzatori non riusciranno ad utilizzarla. Tra le ultime novità arrivate in piattaforma, annoveriamo la possibilità di modificare i messaggi inviati entro i primi 15 minuti. In questo modo si eviteranno incomprensioni e figuracce. Andando indietro nel tempo, alla fine dello scorso anno, ritroviamo, poi, una funzionalità davvero attesissima.

Parliamo di novembre 2022. E’ questo il mese in cui è arrivata per tutti, anche se, su alcuni modelli di device, esisteva già dal precedente mese di aprile. E’ qualcosa che riguardava i gruppi e non le singole chat. E’ stata accolta con tutti gli onori del caso, ma gli utenti, adesso, si stanno ritrovando un po’ in difficoltà. Vediamo insieme di quale funzionalità si tratta e quali sono i problemi riscontrati.

A volte le novità risultano essere dei veri e propri drammi: ecco il destino di questa.

Ebbene sì, spesso l’attesa fa sì che ciò arriva, non soddisfi le aspettative. E’ il caso delle Community di WhatsApp. La conosciamo tutti. Si tratta della possibilità di riunire diversi gruppi sotto un unico nome. O meglio, da un gruppo grande, si può decidere di creare dei sottogruppi in cui si discute di argomenti diversi e separati. E gli amministratori possono avvalersi degli annunci per dare delle comunicazioni a tutti i partecipanti.

E’ qualcosa di utile soprattutto per le Aziende che possono avere, sotto il gruppo aziendale, quelli relativi ai vari settori lavorativi. Il numero massimo di gruppi riunibili è fissato in 10. Insomma, all’inizio sembrava un ottimo strumento per poter organizzarsi in sottogruppi in modo da non intasare la chat principale.

Purtroppo, però, sono tantissimi gli utenti che stanno riscontrando problemi e che non riescono più ad utilizzare questa che si pensava fosse una novità davvero stupenda. Ed invece, si stanno ritrovando a dover abbandonare tutte le Community di cui sono entrati a far parte in queste primi mesi di attività dello strumento WhatsApp.