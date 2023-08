Smartphone, chiama questo numero e vedi cosa accade: ecco il segreto dei tecnici

Gli smartphone sono diventati strumenti indispensabili nella vita quotidiana per svolgere qualsiasi attività, dal lavoro allo svago.

E ciò vale se si sia in possesso sia di uno smartphone Android che di un dispositivi iOS. Vengano usati sempre di più anche per lavoro grazie alle varie piattaforme di messaggistica che offrono anche servizi di videochiamata. E, poi, ci sono quelle che consentono di fare videoconferenze lavorative, durante le quali si possono condividere anche gli schermi dei partecipanti.

E, poi, si possono utilizzare per comandare da remoto i vari dispositivi elettronici smart presenti in casa. Sono sempre di più anche gli utenti che sfruttano i propri smartphone per visionare i contenuti in streaming offerti dalle piattaforme on demand come Netflix o prime Video. In pratica, ognuno avrà i propri film, serie tv e documentari preferiti a portata di clic.

Certo è che non si possono tralasciare gli utilizzi tradizionali. Ovvero, bisogna comunque menzionare le telefonate ed i messaggi. Fatta questa panoramica delle varie tipologie di utilizzi, sempre più massivi, da parte degli utenti, bisogna dire che questi ultimi, non conoscono a fondo il proprio smartphone. Si limitano a ciò che abbiamo detto.

Eppure, ci sono tantissime funzionalità davvero fantastiche attivabili con dei codici segreti. Sono funzionalità extra attivabili sia su Android che iOS. Alcune, però, sono disponibili solo per uno dei due sistemi operativi menzionati. Vogliamo parlarvi di uno di questi codici che è davvero importantissimo ed è usato da tutti i tecnici esperti.

Ecco il codice segreto da chiamare che vi attiverà una funzionalità fantastica.

Non è affatto difficile avviare questa funzionalità, partendo dal codice associato. Vi diciamo subito, però, che può essere attivata solo su smartphone Android. E’ uno dei tanti codici utilizzati dagli sviluppatori in fase di test degli smartphone. Allora, armatevi di uno smartphone con questo sistema operativo e seguite attentamente tutte le nostre istruzioni.

Innanzitutto, bisognerà sbloccarlo. Aprite l’App Telefono e digitale questa stringa di numeri: 5376. Attenzione, però, perché deve essere preceduta da questi simboli: #*#. Ora, una volta digitata, non dovrete fare altro che premete il tasto verde per far partire la chiamata. In pratica, come se voleste procedere a fare una qualsiasi telefonata.

Ed ecco che avviene la magia. Vi apparirà a schermo una notifica che vi informerà che il vostro smartphone, da quel momento, non ha più messaggi conservati in memoria. Sì, avete capito benissimo. Si tratta di una fantastica scorciatoia che vi consentirà di non dover procedere alla rimozione manuale di tutti i messaggi.