Forno a microonde, arriva il metodo salva portafoglio: con questi trucchi ti salvi

Come risparmiare sul caro energia, nel caso del microonde? Vi sono diverse soluzioni.

Continuano a salire i prezzi; nonostante i proclami dei governi, l’inflazione continua a erodere il potere d’acquisto e, consapevoli che nessuno rinuncia a quanto abbisogna per mangiare, i grandi distributori di alimentari ‘pompano’ i prezzi, diminuendo nel contempo la disponibilità degli stessi e le loro dimensioni. Si mangia poco, male e a caro prezzo.

E in tutto ciò occorre considerare come sia appena agosto; nell’autunno a venire torneranno a salire i prezzi del caro energia, specie del gas. Bollette altissime e alimenti più che mai con prezzi salati; una combinazione che rischia di essere una ‘bomba sociale’.

Cosa fare, allora? Occorre cercare di risparmiare, in qualsiasi modo possibile. E se allo stomaco non si comanda, vediamo allora quantomeno come ‘tagliare’ sui costi delle spese energetiche. Come risparmiare sull’elettricità? E ancor più sui consumi del gas?

Il primo passo potrebbe essere di ‘tagliare’ sull’uso di determinati elettrodomestici; è noto infatti che alcuni possono essere ‘energivori’, consumare risorse ingenti. È questo ad esempio il caso del forno. O, a proposito della toilette, del phon e dell’asciugatrice. Anche usi brevi e circostanziati tendono, in questi casi, a prosciugare i risparmi di casa.

C’è naturalmente un vantaggio in tutto ciò ed è il risparmio sul gas. Meglio usare troppa elettricità che troppo gas; e il microonde è infatti un’alternativa fantastica ai classici fornelli a gas. E’ elettrico, è pulito, è efficiente, è veloce. Eppure anche il microonde può avere difetti, può dare difficoltà. Per quale motivo?

Come risparmiare col microonde; piccoli – utili – accorgimenti

Nel caso del microonde il consumo è già della metà inferiore a quello del forno, ma come per ogni elettrodomestico vi sono sempre margini di miglioramento. Naturalmente in entrambi i casi è necessario evitare di aprire il forno continuamente; meglio farlo solo ogni tanto, senza continuità.

Naturalmente occorre, nel caso del microonde, utilizzare contenitori appositi e con il coperchio; evitando gli inquinanti usa e getta. In questo modo cottura e preparazione saranno ridotte al minimo.

Invece per la pulizia occorre usare acqua tiepida e limone mescolati; meglio evitare sgradevoli sostanze artificiali. Inoltre meglio usare il microonde invece del forno per scongelare i cibi. Si tratta in ogni caso di un apparecchio da maneggiare con grande attenzione.