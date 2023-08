Bancomat, ecco la nuova truffa che spopola: “vai a un bancomat e segui ciò che ti dico” | Stai attento

Quando si parla di Bancomat, bisogna sempre prestare massima attenzione a ciò che accade intorno e ad eventuali persone che sembrano sospette.

Ebbene sì, la prudenza non è mai troppa. Questi sportelli risultano essere veicoli di truffe assurde, subdole che mettono a repentaglio la sicurezza dei conti correnti. Ce ne sono davvero tante tipologie. Ma quella di cui vogliamo parlarvi ha davvero dell’incredibile! Ma andiamo per gradi. Come ben sapete, è molto ricorrente la truffa del finto dipendente di Banca o di Poste Italiane.

Appena la vittima preleva, ecco arrivare il truffatore. Quest’ultimo, invita la vittima a consegnarli i soldi appena prelevati perché ci sono dei problemi alle banconote. Le scambia, da al cliente quelle che aveva con sé e, poi, va via. Purtroppo, però, le banconote risulteranno false. E quando ci si accorge di ciò è, ormai, troppo tardi.

Altra truffa che spopola in giro per l’Italia è la truffa del lama. E’ detta così per la caratteristica di questo animale. I malviventi, in questo caso, sono due. Il primo, mentre la vittima designata sta per prelevare i soldi inizia a sputare sul dispositivo, mentre l’altro, nel caos, prende i soldi ed entrambi scappano. Ma ce ne sarebbero davvero tantissime altre.

Pensiamo ai vari skimmer che consentono di clonare le carte e di appropriarsi dei codici Pin. Insomma, non si sta proprio tranquilli. La truffa di cui vogliamo parlarvi parte da lontano. Nel senso che inizia lontano dallo sportello Bancomat e finisce al suo interno. Sono già tante gli utenti che sono caduti nella trappola. E no, non si tratta di una rapina e di un prelievo fatto sotto costrizione.

Massima attenzione a questa nuova truffa: vogliono che seguiate le loro istruzioni.

Ebbene sì, si tratta di una vera e propria truffa teleguidata. Di questo genere ne sono capitate già tantissime e molte sono state le vittime. Per tale motivo è bene che venga divulgata la notizia in modo da mettere in guardi quanti più cittadini possibile. Vediamo, allora, come si svolge. Tutto parte da un annuncio su un Marketplace. La vittima è l’utente che vende il prodotto, nuovo o usato che esso sia. Appena inserito l’annuncio, subito viene contattato dal truffatore.

Quest’ultimo, chiede il numero di telefono e inizia, subito dopo, la conversazione. Il malvivente non chiede neanche uno sconto ed invita il venditore a recarsi presso uno sportello Bancomat nelle vicinanze, meglio se uno di Poste Italiane. Sostiene di voler inviare un vaglia elettronico che è un metodo di pagamento rapidissimo, efficace e sicuro. Quando gli si chiede il pagamento con bonifico, inventa scuse assurde. Una volta arrivati allo sportello Postamat, ecco che inizia la truffa teleguidata.

La vittima è invitata a inserire la carta, entrare all’interno della sezione ricariche e seguire tutte le istruzioni del malvivente. Queste prevedono che si inserisca un codice da confermare per avviare la transazione. Ed è qui che casca l’asino. Sì, perché il codice non è nient’altro che il numero di una PostePay che verrebbe ricaricata dell’importo. Così, anziché essere pagati, si finisce col pagare il truffatore. Vi invitiamo a prestare molta, ma molta attenzione, perché questi criminali subdoli sono praticamente dietro l’angolo.