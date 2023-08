Lavatrice, risparmia acqua ed elettricità con questo programma: è il migliore anche per smacchiare

È da ormai diversi mesi che il caro energia sta interessando tutto il continente europeo, a causa di conseguenze derivanti da eventi non troppo felici.

Parliamo infatti dei conflitti bellici avvenuti in Ucraina ormai più di un anno fa, che hanno decisamente impattato non solo sull’Italia, ma a livello di tutta Europa, con conseguenze che si sono diffuse a macchia d’olio nel corso dei mesi immediatamente successivi al drammatico evento.

Pensiamo prima di tutto all’aumento senza controllo di alcuni prodotti alimentari, tra cui per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina di grano 00, che hanno di conseguenza portato a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare. A questo aggiungiamo poi il rialzo senza alcun tipo di criterio del costo dell’energia in entrambe le sue forme, vale a dire rispettivamente l’energia elettrica e il gas metano, che hanno messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici, obbligandole come diretta conseguenza ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, causando non poco malcontento a livello della popolazione europea.

Malgrado il caro energia che sta dilagando ormai da tempo a livello di tutto il continente europeo, ancor oggi facciamo un uso smodato degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico.

Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, asciugatrice, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, scaldabagno e chi ne ha più ne metta, son davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso per adempiere alle più disparate mansioni della vita quotidiana, dalla preparazione quotidiana degli alimenti (rispettivamente pranzo e cena) fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che quotidianamente indossiamo.

La scelta dei programmi

Oggi in particolare ci focalizzeremo sulla lavatrice, uno degli elettrodomestici che appunto utilizziamo di più nel corso della giornata. Vi forniremo nello specifico alcuni consigli e accorgimenti utili per risparmiare, soprattutto di questi tempi in cui il costo dell’energia elettrica, come vi abbiamo raccontato prima, è davvero elevato.

Uno dei principali consigli che possiamo darvi a tal proposito è di usare prevalentemente un programma a bassa temperatura, preferibilmente intorno ai 30 gradi centigradi. Questo vi consentirà di risparmiare un bel po’ in termini di energia elettrica, oltre a evitare di danneggiare pericolosamente i vostri vestiti. Nel caso in cui siano presenti numerosi macchie in corrispondenza del vostro indumento, sarà preferibile optare per un programma a 60 gradi.

Vi consigliamo infine l’utilizzo della modalità Eco / Ambiente, che permette di avere consumi sensibilmente ridotti rispetto ai programmi tradizionali, con un bel vantaggio sulle bollette.