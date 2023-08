Ventilatore, arriva la mazzata in bollette: in queste ore spegnile

Il caro energia è sicuramente e senza dubbio alcuno uno dei problemi più rilevanti e significativi che hanno recentemente interessato l’Italia e, andando più in generale, l’Europa intera.

Tutto ciò ebbe inizio a marzo dell’anno scorso, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti avvenuti in Ucraina, che portarono non poche conseguenze dal punto di vista economico e soprattutto energetico, che si sono poi diffuse a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

Alcuni prodotti specifici come l’olio di semi di arachidi e la farina, che un tempo erano reperibili con assoluta facilità, al giorno d’oggi sono raddoppiati o perfino triplicati di prezzo, portando a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare.

A ciò aggiungiamo poi il costo dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno subito un rialzo clamoroso e mai visto prima, soprattutto se paragonato con il relativo costo risalente agli anni immediatamente precedenti la pandemia. Sulla base di questo, le principali compagnie fornitrici d’energia hanno così deciso di aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, portando a non poco malessere che è conseguentemente dilagato tra la popolazione europea in generale.

Fortunatamente non possiamo dire nulla in merito all’intervento da parte delle principali nazioni europee, che si sono attivate immediatamente con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Addentrandoci nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo in particolare tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che presentano spesso e volentieri un’alta classe d’efficienza energetica, ovvero A+ o superiori. Ciò consente nello specifico di risparmiare a livello dei consumi, e avere quindi un considerevole risparmio alla fine del mese.

Attenti al ventilatore

Oltre a questo ricordiamo poi tutti gli incentivi previsti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, così da avere un’ottima fonte di energia alternativa a disposizione. Malgrado tutti questi aiuti da parte sia dello stato che delle regioni, sono ancora in tante le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, che talvolta faticano addirittura ad arrivare alla fine del mese.

Ecco dunque che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento e consiglio utile, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia. In particolare uno degli elettrodomestici che consuma davvero tanto è senz’ombra di dubbio il ventilatore, di cui va ovviamente limitato l’utilizzo nel corso del tempo.

Nonostante questo dispositivo effettivamente sposti solo aria all’interno dell’ambiente, se usato per tante ore porta ad un esborso considerevole, che va a impattare considerevolmente sulle bollette. Proprio per questo motivo vi consigliamo di aprire il più possibile le finestre, durante le ore serali, in modo tale da rinfrescare l’ambiente domestico a costo zero.