Postepay, italiani nel panico per la comunicazione: questa operazione non potrai più farla

Nel corso degli anni abbiamo assistito a numerosissimi progressi dal punto di vista tecnologico, che sono riusciti ad impattare in maniera significativa e rilevante all’interno delle nostre vite quotidiane.

Il perno centrale attorno al quale sono girati tutti i progressi tecnologici è senz’ombra di dubbio rappresentato in larga parte da internet, che si è diffusa in maniera preponderante, dapprima con la connessione 56k e in un secondo momento con la connessione ADSL e la fibra ottica, migliorando ulteriormente le capacità di download e di upload.

Internet a sua volta ha apportato numerosissimi cambiamento, partendo innanzitutto dall’introduzione dei social network, tra cui citiamo i capostipiti Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

Oltre a questo ricordiamo poi gli smartphone, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro punto di forza, diffondendosi in men che non si dica e conquistando progressivamente milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Internet ha anche permesso un grande e sostanziale cambiamento per quanto riguarda i sistemi di pagamento: nel corso del tempo, infatti, siamo progressivamente passati dall’utilizzo del denaro in contanti fino ad arrivare allo sfrenato uso dei pagamenti elettronici, garantiti dall’utilizzo delle carte di credito e delle carte di debito rispettivamente, eventualmente associati ad un conto corrente di riferimento.

Cambiamenti in arrivo

Tra tutte le carte attualmente disponibili sul mercato oggi nella fattispecie ci concentreremo sulla Postepay, la famosa carta prepagata di Poste Italiane, che ha avuto e riscosso un enorme successo grazie alla sua estrema usabilità ed economicità. Purtroppo arrivano brutte a tal proposito della Postepay, che impatteranno sulle vite degli italiani: scopriamo insieme di cosa si tratta più nello specifico.

Nello specifico ci riferiamo ai pagamenti effettuati via internet, soprattutto quando abbiamo a che fare con portali e-commerce come ad esempio Amazon, MediaWorld, Unieuro, Trony, Euronics e via dicendo. In questi portali, a partire dai prossimi mesi sarà richiesto il 3D Secure, ovvero un processo di sicurezza aggiuntivo che ha la finalità di rendere maggiormente sicuri tutti i pagamenti online effettuati con carta.

Basterà la semplice ricezione di un SMS per confermare la propria identità, e procedere dunque al completamento del pagamento, in modo tale da processare e portare a compimento l’ordine su quel determinato sito e-commerce.