Ferro da stiro, non lo userai mai più: questo trucco te lo fa dimenticare

Malgrado il rincaro dell’energia che sta dilagando in tutta Italia e anche a livello di tutta Europa a seguito dei conflitti europei, ancor oggi facciamo un uso massiccio e intensivo degli elettrodomestici.

Tra forno elettrico, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, frigorifero, scaldabagno e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi e variegati i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente, per adempiere alle più disparate mansioni della vita quotidiana, dalla preparazione dei piatti e degli alimenti, fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo quotidianamente, di giorno in giorno.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sul ferro da stiro, un dispositivo senz’ombra di dubbio interessante e molto utilizzato, di cui facciamo uso per togliere qualsiasi piega in corrispondenza della superficie degli indumenti che indossiamo ogni giorno.

In particolare oggi vi sveleremo un trucco grazie al quale è possibile dire addio al ferro da stiro: scopriamo insieme di cosa si tratta entrando più nello specifico.

Esistono infatti diverse alternative al ferro da stiro, che permettono altresì di stirare in maniera altrettanto efficace gli indumenti, in modo tale da rimuovere ogni piega presente sulla sua superficie. Il primo consiglio che possiamo fornirvi a tal proposito, sebbene apparentemente banale, è quello di ridurre la centrifuga e la sua velocità: così facendo riuscirete ad eliminare in maniera efficace le pieghe degli abiti, che si formano anche e soprattuto per questo motivo.

Altre alternative possibili

Un altro trucchetto molto utile per eliminare l’uso del ferro da stiro è stendere a regola d’arte: una buona stesura degli indumenti consente infatti di avere capi privi di qualsiasi piega, con il conseguente risparmio sulle bollette.

Un dispositivo che potrebbe facilmente sostituire il ferro da stiro è, banalmente, il fondo di una pentola. Basterà in questo caso far uso di un fondo di una pentola calda, che andrà a supplire il peso fornito dal ferro da stiro, per stirare il nostro indumento in maniera efficace. Nel caso poi in cui vogliate dedicarvi in maniera specifica a determinate parti degli indumenti, come per esempio i polsini delle camicie, sarà possibile far uso della piastra per capelli, che si rivelerà utile soprattutto quando si è in viaggio e non si ha un ferro da stiro a disposizione. Assicuratevi in questo caso che la piastra non sia eccessivamente calda, dal momento che potrebbe bruciare i vostri vestiti.

Vi consigliamo infine l’utilizzo del cubetto di ghiaccio all’interno dell’asciugatrice, in modo da formare del vapore acqueo, che porterà conseguentemente tutti gli introduciamo all’interno del cestello ad ammorbidirsi.