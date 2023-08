Telepass, ci vuole pochissimo per risparmiare un boato di soldi: ti basta fare questo calcolo

Come risparmiare sul telepass? Non è facile, ma con un po’ di accortezza e la necessaria attenzione al tragitto è pienamente fattibile. Scopriamo insieme come.

Continua a salire il prezzo del carburante: l’inflazione, senza limitarsi alle materie di prima necessità, quali gli alimenti, ormai giunti a prezzi insostenibili, ora ‘aggredisce’ anche la benzina e il gasolio. Con effetti distruttivi: i prezzi continuano a salire e salire inesorabilmente, proprio alle soglie di quelle vacanze che molti progettavano e pochi faranno. Cosa fare quando il prezzo del viaggio supera, da solo, il pernottamento? O quando l’auto viene a costare più della casa? Un ‘nodo’ difficile da sciogliere. Tuttavia è possibile risparmiare quantomeno sulle spese del Telepass, dedicando la dovuta attenzione.

Come risparmiare dunque col telepass? Non è impossibile, a patto di fare attenzione. La soluzione consiste nel calcolare il pedaggio autostradale, ond egiudicare se il viaggio valga o meno la spesa. Insomma, l’importante è informarsi; come int anti settori, anch enel campo delle autostrade.

Per sapere quale cifra ci verrà addebitata, occorre calcolare non solo i chilometri tra i diversi caselli, ma anche le bretelle di adduzione e gli svincoli. Nessun tratto del percorso, per quanto piccolo, ridotto o apparentemente di scarso valore deve essere trascurato.

Il sito di Autostrade per l’Italia ci informa a questo proposito sulla somma per ogni km percorso, a cui va sommata l’IVA al 22%. occorre infine calcolare la tipologia di veicolo; cioè se a 2 assi (es. automobile), a 3 assi (es. pullman), a 4 assi (es. tir di grandi dimensioni) e infine, caso raro, 5 assi

(es. veicoli pesanti, trasporti eccezionali, ecc ecc).

Come calcolare automaticamente la tariffa del Telepass

Nonostante non si tratti di un’operazione certo difficile, calcolare il telepass con questa tecnica risulta un po’ macchinoso, specie se, qual è il caso consueto, si cerca di farlo mentre si guida. Al volante occorre fare attenzione a tanti fattori ben più importanti che le operazioni algebriche necessarie per calcolare quanto ci verrà la tariffa.

Onde evitare dunque incidenti ‘matematici’, è anche possibile rivolgersi a servizi online che calcolano il telepass automaticamente. Una soluzione molto battuta è l’app My Way, di Autostrade per l’Italia, in grado di fornire tutte le tariffe e tutti gli strumenti per calcolare il prezzo finale in Italia.

Altrettanto consigliato appare ViaMichelin.it che calcola quanto ci costerà il viaggio autostradale calcolando i punti di partenza e arrivo da noi impostati. Insomma, più facile di così…