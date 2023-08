Asteroide contro la terra, danni irreparabili: moriremo tutti

Quanti danni compirebbe un asteroide? Adesso è possibile scoprirlo, con un divertente calcolatore.

Dapprima un tremore lontano, poi un rombo sordo che va accelerando fino all’esplosione finale. Difficile immaginare qualcosa di più terribile e apocalittico di un asteroide che colpisce la Terra, annientando la vita come la conosciamo. D’altronde gli unici testimoni di un evento così apocalittico, così genocida nelle sue finali conseguenze riposano sepolti nella terra. I dinosauri, un tempo padroni del pianeta, ne sono un esempio lampante.

Se avete anche voi l’ansia ‘da asteroide’, perchè non verificarla direttamene via browser? C’è un modo semplice e veloce, utilizzando la funzione ‘Asteroid Launcher’.

Si tratta di un’applicazione per browser che consente di visualizzare quanti danni e in quale raggio compirebbe un asteroide, selezionandone parametri tecnici quali le dimensioni (il diametro, ad essere precisi), la velocità d’impatto col suolo, l’inclinazione con cui colpisce il suolo, il materiale di composizione. Rimane un’unica cosa da fare, alla fine di tutto: scegliere il punto d’impatto. Quando la simulazione è completa vengono anche comunicate le statistiche sulla distruzione avvenuta.

L’inventore dell’applicazione, di nome Neal Agarwal, ha dichiarato a mezzo stampa, come rammenta anche l’Esquire, che “adoro ricreare scenari di disastri nella mia testa e quindi ho sempre desiderato uno strumento che aiutasse a visualizzare gli effetti di alcuni gravi disastri naturali”. Un’affermazione alquanto inquietante.

Perchè inventare ‘Asteroid Launcher’?

Secondo Agarwal l’applicazione ha (indirettamente) uno scopo benefico ovvero far apprezzare gli sforzi della NASA e delle principali compagnie spaziali per deviare gli asteroidi potenzialmente pericolosi dalla traiettoria finale. Ci si riferisce in particolare alla missione DART, ma non solo.

Non si è nella realtà trattato d’un lavoro ‘facile’; il programmatore ha dovuto lavorare ininterrottamente due mesi, dedicando un mese intero solo allo studio degli asteroidi e della loro peculiare fisica. Insomma, un lavoro scientifico, di ricerca a trecentosessanta. Non solo sul fronte della ‘giocabilità’, quanto del realismo complessivo.

Sembra che la maggior parte degli utenti utilizzi la funzione per colpire la propria città o il luogo di lavoro, dimostrando uno scarso affetto verso la propria professione. D’altronde chi, in una giornata difficile, non ha sperato che il proprio nemico venisse colpito da un meteorite vagante? Si tratta di una scena comica, ma alquanto frequente nelle fantasie di molte persone. L’applicazione è in tal senso un utile divertissement.