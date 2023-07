Nuova truffa, Amazon avverte tutti: la situazione è grave

Nel corso degli ultimi vent’anni abbiamo assistito a numerosi cambiamenti che hanno impattato in maniera più o meno positiva all’interno delle nostre vite.

Uno dei grandi cambiamenti è senz’ombra di dubbio rappresentato dall’avvento di internet, che anno dopo anno si è conseguentemente diffusa a livello mondiale, dapprima con la connessione 56k e successivamente con la connessione ADSL e la fibra ottica, portando ad un aumento delle prestazioni in termini di download e di upload.

Internet a sua volta ha portato numerosi cambiamenti e innovazioni, tra cui ricordiamo prima di tutto l’arrivo dei social network, capitanati da grandi colossi quali ad esempio Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok, maggiormente riservato alle fasce di popolazione più giovane, che hanno letteralmente cambiato il modo di intendere e di fruire dei mass media, che hanno fatto sempre più uso dei social media.

Ricordiamo poi l’introduzione degli smartphone, una nuova tipologia di dispositivi che nel giro di pochi anni, in men che non si dica, è riuscita a far breccia nei cuori di milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, facendo proprio della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire.

Un altro grande cambiamento avvenuto proprio grazie all’avvento di internet consiste nella graduale ma progressiva e costante transazione avvenuta nei sistemi di pagamento, a favore dei pagamenti elettronici, garantiti dalle carte di credito e di debito eventualmente associate ad un conto corrente, portando ad utilizzare sempre meno il denaro in contanti, ad oggi maggiormente utilizzato da parte degli anziani.

Attenti alle truffe

L’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici ha favorito tra le altre cose l’insorgere dei portali e-commerce, quali ad esempio Mediaworld, Amazon, Trony, Euronics e via dicendo. Purtroppo l’insorgere di tali portali ha anche favorito la diffusione sempre più presente delle truffe online, conosciuti con il nome di “phishing”.

Amazon, uno dei principali colossi e-commerce, avrebbe avvisato tutti i suoi utenti, raccomandando di fare il più possibile attenzione a truffatori e malintenzionati che si spacciano come rivenditori di Amazon, nel tentativo di estorcere dati sensibili e le credenzialità dei poveri malcapitati di turno.

Ricordatevi di assicurarvi dunque che siano effettivamente venditori e dipendenti Amazon, ricordando tra le altre cose che Amazon comunica solo ed esclusivamente a mezzo e-mail con i propri utenti, e non fa uso di mezzi telefonici di alcun tipo, al contrario di questi malintenzionati.