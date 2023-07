Batteria del telefono, il motivo perchè si scarica è proprio questo: se lo sai puoi risolvere il problema

Come evitare che la batteria del telefono si scarichi? Vi sono alcuni accorgimenti che, se adoperati con accortezza, prolungano all’infinito la longevità del cellulare.

Un tempo ricaricare il cellulare era qualcosa che avveniva solo ogni tanto, una volta alla settimana o su questo tenore. Avere il cellulare scarico era qualcosa degno di un film horror, un escamotage assai raro. D’altronde, per cosa venivano utilizzati i vecchi cellulari? Chiamate, sms e il ‘mitico’ gioco Snake: non consumavano molto, perchè non venivano ‘usati’ molto.

Ma perchè la batteria si scarica con tanta facilità? Le ragioni sono molteplici e difficili da spiegare con ragionamenti univoci. In primis lo schermo può consumare elevate percentuali della batteria; a livello ad esempio di brillantezza lo schermo consuma parecchio se tenuto con una luminosità eccessivamente elevata. Risulta poi altrettanto negativo l’impatto connesso allo spegnimento; quanto più tardi si spegne lo schermo, quanto più la batteria si esaurisce.

Naturalmente vi sono le app che, in maniera più o meno evidente, possono prosciugare rapidamente la batteria. Giochi e giochini elettronici, Google Maps e altri (facili) indiziati. Poi vi sono funzioni meno prevedibili, sul fronte dei consumi; ad esempio Google Play Services è tra le app più energivore in assoluto sul cellulare. E’ anche possibile controllare, da un’apposita lista, le app attive sul proprio cellulare e verificare quali consumino maggiormente.

E’ altrettanto ovvio, ma merita menzionare anche come GPS e Bluetooth consumino anch’essi parecchio; in generale, per quanto fondamentali per tante funzioni dello smartphone moderno, il Bluetooth andrebbe disattivato quando cessa il suo utilizzo.

Come risparmiare sulla batteria, qualche consiglio ‘tecnico’

E’ possibile anche risparmiare sulla batteria intervenendo sul processore; il primo passo in tal senso consiste nell’utilizzare le modalità di risparmio energetico, disattivando la funzione ‘Always on Display‘. Questa rallenta la CPU al 70% e abbassa la luminosità del 10%, garantendo uno smartphone meno reattivo, ma certamente più longevo.

Un altro consiglio utile consiste nel cancellare la cache del cellulare, tramite app famosissime come CCleaner o sfruttando semplicemente le impostazioni di memoria. Un accumulo esagerato di dati, ad esempio la cronologia di Chrome, rallenta la batteria e la fa scaricare prima dei tempi ‘normali’.

Infine, se riuscite a farne a meno, è sempre una buona scelta disattivare l’assistente Google; è infatti notoriamente energivoro, capace di consumare appieno la batteria del cellulare.