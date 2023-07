Elettrodomestici, premi questo pulsante nascosto: bollette quasi a zero

Sappiamo ormai benissimo quanto la situazione sia drammaticamente compromessa a livello italiano e, più in generale, a livello europeo da un punto di vista economico e soprattutto energetico.

Questa gravosa situazione ha avuto inizio in concomitanza con l’esordio dei conflitti bellici in Ucraina, avvenuti ormai più di un anno e mezzo fa, in corrispondenza dei quali la situazione economica dell’Europa intera è drammaticamente peggiorata in men che non si dica.

I prodotti alimentari sono indubbiamente e senza alcun ragionevole dubbio stati i primi a soffrire della situazione e dei conflitti, con prezzi che non si erano mai visti prima d’ora, portando come diretta conseguenza ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare. Successivamente ricordiamo poi i rialzi vertiginosi a cui abbiamo purtroppo assistito per quanto riguarda entrambe le forme di energia, vale a dire l’energia elettrica e il gas metano.

Ciò ha portato le principali nazioni europee a prendere di petto la situazione e affrontarla nel migliore dei modi fortunatamente, con interventi mirati e precisi. Nel caso più specifico del governo italiano ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti dal costo delle bollette mensili, portando ad un alleggerimento decisivo e consistente.

Oltre a questo ricordiamo le detrazioni e agevolazioni fiscali con la finalità di incentivare l’acquisto, da parte degli italiani, di elettrodomestici di nuova generazione. Sono proprio questi infatti ad essere caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, e permettere dunque di risparmiare cifre considerevoli sul lungo periodo, dati i consumi sensibilmente ridotti rispetto a un tempo.

Accorgimenti utili

Nonostante il caro energia che sta dilagando ultimamente a livello di tutto il continente europeo, ancor oggi facciamo un uso massivo degli elettrodomestici, per assolvere alle più disparate attività della vita quotidiana. Tra frigorifero, friggitrice ad aria, forno elettrico, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso nell’arco della giornata, dalla preparazione degli alimenti (per il pranzo e la cena, rispettivamente) fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo quotidianamente, di giorno in giorno.

In particolare sarebbe presente un pulsante magico in corrispondenza di alcuni elettrodomestici, che permette di abbattere sensibilmente i costi, in modo tale da pagare bollette meno salate alla fine del mese. Parliamo banalmente dell’interruttore di spegnimento, che risulta di fondamentale importanza soprattutto quando si tratta di elettrodomestici che rimangono accesi per svariate ore durante il giorno: ricordatevi infatti che la modalità stand-by porta a dei consumi che, sul lungo periodo, possono impattare significativamente sulle bollette.

Il nostro consiglio dunque è quello di spegnere l’elettrodomestico direttamente dalla spina di alimentazione, così da risparmiare cifre considerevoli.