Contatore luce, basta cambiare questa cosa e sei salvo: addio consumo

Il periodo che stiamo attraversando, possiamo dirlo senz’ombra di dubbio, non è tra i più felici e floridi. La problematica che più ci preme attualmente è sicuramente quella del caro energia, che si sta abbattendo ormai da tempo immemore non solo a livello del territorio italiano, ma di tutto il continente europeo.

Tutto ebbe inizio all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina che hanno decisamente cambiato le carte in tavola sull’intero territorio, diffondendosi a macchia d’olio sull’intero continente.

La prima importante conseguenza che abbiamo registrato è ovviamente a livello del settore alimentare: a seguito dei conflitti ucraini, infatti, il costo di determinate materie prime e prodotti quali ad esempio la farina di tipo 00 e l’olio di semi di arachidi sono conseguentemente diventati sempre più difficili da reperire, portando a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo menzioniamo in particolare gli aumenti che si sono registrati per quanto riguarda l’energia elettrica e il gas metano. In particolare, tali rialzi vertiginosi hanno messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui spicca in particolare Enel Energia nel caso del territorio italiano), che hanno aumentato quindi il costo delle bollette mensili, causando malessere e disagio tra la popolazione europea in generale.

Immediato e celere è stato fortunatamente l’intervento ad opera delle principali nazioni europee, tra cui spicca ovviamente il governo italiano, che ha attuato diversi provvedimenti quali ad esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter (con l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo), con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

Risparmiare in pochi passi

In particolare ricordiamo il bonus energia da 150 euro, che è possibile detrarre facilmente e senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che essendo caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica permettono di risparmiare cifre significative alla fine del mese.

Purtroppo tutto ciò non si è rivelato sufficiente per milioni e milioni di famiglie italiane, che si sono trovate comunque in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, rischiando talvolta di incorrere nella soglia di povertà. Ecco dunque che oggi vi forniremo un accorgimento utile, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia. Il nostro consiglio di oggi si focalizza in particolar modo sul contatore: è infatti possibile risparmiare cifre significative semplicemente cambiando la potenza di energia elettrica erogata dal contatore.

È possibile attuare questo cambiamento in accordo con il proprio fornitore di energia, a cui dovremo comunicare la nostra intenzione. Minore sarà la potenza erogata, maggiore sarà ovviamente il risparmio in termini energetici, con tutto ciò che ne consegue in termini di benefici sulle prossime bollette.