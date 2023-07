Cellulare e tumore, il rischio enorme lo trovi proprio qua: non devi farlo mai

Oggi lo smartphone è diventato il nostro compagno quotidiano. Non possiamo farne a meno ormai, ma attenzione ai rischi che comporta un uso inadeguato.

L’uso dello smartphone è diventato ormai una parte indispensabile della vita quotidiana per molte persone in tutto il mondo. Tuttavia, l’aumento esponenziale dell’uso di questi dispositivi ha portato a un crescente interesse riguardo ai potenziali rischi per la salute associati alla loro esposizione prolungata. In particolare, è stato sollevato il tema del rischio di insorgenza di tumori a causa di un uso scorretto dello smartphone.

Alcuni ricercatori hanno suggerito che l’esposizione a lungo termine alle radiazioni elettromagnetiche emesse dai dispositivi mobili potrebbe essere correlata allo sviluppo di tumori. Queste radiazioni, conosciute anche come campi elettromagnetici (CEM), sono prodotte dalla comunicazione tra lo smartphone e le torri cellulari.

Le principali preoccupazioni riguardano i tumori al cervello, come il glioma e il meningioma, che potrebbero essere causati da una lunga esposizione alle radiazioni emesse dal telefono, soprattutto quando il dispositivo viene tenuto vicino alla testa durante una chiamata. Altri possibili effetti includono tumori al collo e alla mascella, a causa dell’uso frequente di smartphone che richiede una posizione del collo poco naturale.

Tuttavia, molti studi epidemiologici non hanno trovato un rischio significativo tra l’uso del telefono cellulare e il cancro. Alcune delle ricerche più ampie e a lungo termine non hanno identificato un aumento del rischio di tumori associato all’uso regolare dello smartphone. Ma poiché la tecnologia dei dispositivi mobili è relativamente recente, potrebbe essere necessario più tempo per raccogliere dati significativi sulla salute a lungo termine.

Esposizione ridotta, e alcuni piccoli accorgimenti

Per ridurre al minimo il possibile rischio, è consigliabile prendere alcune precauzioni durante l’uso dello smartphone. Ad esempio, è consigliabile utilizzare dispositivi con livelli di radiazione specificati e mantenere il telefono lontano dalla testa durante le chiamate, preferendo l’utilizzo di auricolari o vivavoce. Inoltre, è opportuno limitare le chiamate e i messaggi quando la ricezione del segnale è debole, poiché in queste situazioni il telefono tende a aumentare la potenza di trasmissione.

È importante anche ridurre al minimo l’esposizione dei bambini alle radiazioni elettromagnetiche dei dispositivi mobili, poiché il loro tessuto cerebrale è ancora in via di sviluppo e potrebbe essere più vulnerabile. I genitori dovrebbero incoraggiare i bambini a utilizzare gli smartphone solo quando necessario e limitare il tempo di utilizzo.

In conclusione, il rischio di insorgenza di tumori a causa di un uso scorretto dello smartphone è ancora oggetto di dibattito e richiede ulteriori ricerche. Mentre alcune preoccupazioni sono state sollevate riguardo alle radiazioni elettromagnetiche emesse dai dispositivi mobili, la maggior parte degli studi finora non ha stabilito una connessione chiara tra l’uso regolare dello smartphone e lo sviluppo di tumori.