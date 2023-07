Cellulare, con questo trucco avrai lo sfondo che si muove: non riuscirai a non guardarlo

Non è una funzione fondamentale del cellulare, certo, ma è tremendamente affascinante: con questo semplice ‘trick‘ è possibile avere lo sfondo in movimento. Scopriamo insieme com’è possibile.

Molte funzioni del cellulare non sono certo, né utili, né fondamentali; epperò divertono, aiutano a passare il tempo, trasformano giornate altrimenti piatte e insoddisfacenti. Molte applicazioni disponibili sui propri smartphone sono utili, in particolar modo, per stupire amici e parenti. “Ehi guarda che cos’ho scoperto!” viene da dire, mostrando il cellulare agli amici. “Ehi guarda che cosa fantastica può fare il mio cellulare!” si commenta, tra lo stupore del ‘branco’ nel caso degli adolescenti o dei colleghi nel caso degli adulti. Oggi scopriamo proprio uno di questi trucchi, di questi gadget, se così vogliamo definirli.

A chi non piace uno sfondo azzeccato sul proprio cellulare? Basta mostrarlo agli amici e il gioco è fatto, si tratta di un modo facile e veloce per colpire l’attenzione. Dopotutto sono poche le cose che si guardano più spesso, nell’ambito di un cellulare, del proprio sfondo, Forse solo la schermata di Google e alcune icone dei social possono rivaleggiare con la popolarità dello schermo.

Vi sono tante soluzioni onde avere uno schermo accattivante, tale da catturare l’occhio. Un trucco un tempo molto diffuso, oggigiorno meno praticato tra i giovani, consisteva nel mettere un salvaschermo nella forma di una porta chiusa e uno sfondo con una porta aperta, onde comunicare simbolicamente come il cellulare fosse stato sbloccato.

Altre soluzioni prevedevano di inserire come salvaschermo l’immagine di un nerboruto buttafuori, la mano protesa in avanti; e, quando si inseriva il PIN e si sbloccava il cellulare, l’identico losco figuro mostrava la porta aperta, invitando ad entrare. Goliardate che andavano (e vanno) molto di moda tra i ragazzi e gli studenti, dalle Medie alle Superiori.

Lo sfondo interattivo, un utile trucco

Nel caso odierno, dalla grande popolarità su Tik Tok, si ‘gioca’ sull’inserire come sfondo per il proprio cellulare l’immagine di qualcosa che si accede. Il trucco scaturisce dal fatto che non appena si sblocca il cellulare, questi si ‘illumina’, riflettendo l’immagine in questione.

Ad esempio basta utilizzare la foto di un lampione nella notte o nella nebbia londinese, salvarla, impostarla come sfondo e infine riposizionarla al centro del proprio cellulare. Quando lo si ‘aprirà’ completamente, illuminando lo schermo, sembrerà che il lampione stia diffondendo la sua luce al gas in tutto il cellulare.

Un trucco di magia, permesso soprattutto dalla possibilità di riposizionare l’immagine di sfondo. Come è facile immaginare, lo si può riproporre con diverse immagini e diverse fonti, basta che vi sia un’unica, chiara, fonte di luce immersa nella penombra; ad esempio un focolare, una lampadina, un candela e così via.