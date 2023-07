Caldaie a gas, entro questa data devi buttarla: non puoi assolutamente tenerle

Possiamo dirlo senz’ombra di dubbio: il caro energia è uno dei problemi più significativi che stanno affliggendo l’Italia e l’Europa intera da un bel po’ di mesi a questa parte.

Tante sono state infatti le conseguenze che si sono verificate a livello economico ed energetico proprio a seguito dei recenti conflitti scoppiati in Ucraina, che hanno cambiato pesantemente l’aspetto socioeconomico del territorio europeo, portando a non pochi grattacapi.

La prima importante conseguenza risiede negli aumenti incontrollati a livello del costo di alcuni prodotti alimentari banali, tra cui per esempio la farina raffinata e l’olio di semi di arachidi, che hanno visto un’impennata mai avuta prima d’ora, portando a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo poi è seguito un rialzo vertiginoso e senza criterio a livello dei costi dell’energia in entrambe le sue forme, che sia gas metano o energia elettrica, che ha creato anch’esso non pochi problemi. Gran parte delle compagnie fornitrici (tra cui spiccano nello specifico Enel Energia per quel che riguarda l’area di competenza sul territorio italiano) si sono trovate praticamente in ginocchio e costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia.

Da questi ne sono derivati diversi provvedimenti a livello europeo e soprattutto italiano, come per esempio è successo con i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno apportato il famoso bonus energia da 150 euro, così come tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Nuove regole in arrivo

Malgrado il caro energia che sta dilagando nel corso soprattutto di questo periodo, tutt’oggi facciamo un uso intensivo e massiccio degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, caldaia, scaldabagno e chi ne ha più ne metta, sono davvero tanti e innumerevoli gli elettrodomestici di cui facciamo regolarmente utilizzo per assolvere alle più disparate mansioni della vita quotidiana. Oggi in particolare ci soffermeremo sulle caldaie a gas, dal momento che arrivano notizie non proprio entusiasmanti a tal proposito: scopriamo insieme di cosa si tratta. In base ad alcune recenti normative dell’Unione Europea, infatti, diverse caldaie a gas saranno illegali e ne dovrà essere conseguentemente bandito l’utilizzo a partire dai prossimi anni.

In particolare ogni caldaia che sarà alimentata da combustibili fossili sarà interessata dal nuovo regolamento, chiaramente a favore dell’utilizzo di sistemi solari (come l’impianto fotovoltaico), o le pompe di calore, che permettono innanzitutto di avere un’ottima fonte di energia alternativa, oltre che diminuire sensibilmente il tasso di inquinamento.

Non ci resta a questo punto che attendere nuovi aggiornamenti da parte dell’Unione Europea, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.