Bancomat, per pagare da oggi devi avere anche questo: italiani sconvolti

Gli ultimi vent’anni sono stati senz’ombra di dubbio caratterizzati da un grande progresso dal punto di vista tecnologico, su più versanti, che hanno influenzato chi più chi meno le nostre vite nel quotidiano.

Uno dei cambiamenti sicuramente più lampanti e importanti da questo punto di vista è rappresentato dall’introduzione di internet, che nel giro di pochissimi anni si è diffusa su larga scala, dapprima con la connessione 56K e in un secondo momento con la connessione ADSL e la fibra ottica, che si sono conseguentemente diffuse a macchia d’olio sull’intero territorio italiano, migliorando progressivamente le prestazioni in download e in upload.

L’avvento di internet ha permesso a sua volta numerosi cambiamenti, che si sono protratti nel corso del tempo. Pensiamo ad esempio all’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e per finire (ultimo ma di certo non per importanza) Tik Tok, riservato in particolar modo alle fasce di popolazione più giovane.

Un altro grande cambiamento sono stati poi gli smartphone, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, riuscendo nel giro di pochissimo tempo a conquistare milioni e milioni di utenti in tutto il mondo.

In questo caso siamo soliti suddividere gli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia alta per chi cerca prestazioni eccellenti, fascia media per chi è maggiormente propenso ad un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, per poi arrivare ai dispositivi di fascia bassa, utili invece per chi preferisce risparmiare.

Controlli in arrivo

L’ultima grande innovazione garantita (e perpetuata) da internet è stata infine la transizione progressiva ma costante a livello dei sistemi di pagamento. Se infatti fino a qualche anno fa i contanti erano il mezzo più utilizzato, ad oggi la situazione non è esattamente così, e si è virati verso l’utilizzo delle carte di credito e carte di debito, eventualmente associate ad un conto corrente.

Purtroppo le cose cambieranno in futuro per moltissimi italiani, dal momento che in base alle direttive recentemente emanate dall’Unione Europea sarà obbligatorio rendere pubblici tuti gli estremi dei pagamenti relativi a un intero trimestre, nel caso in cui il cliente abbia superato le 25 transazioni transfrontaliere. Sarà dunque necessario conservare tutte le informazioni di pagamento, per poi comunicarle all’Agenzia delle Entrate.

Chiaramente si tratta di una mossa finalizzata alla lotta contro l’evasione fiscale, frutto della stretta collaborazione tra gli stati membri europei che aderiranno all’importante iniziativa di monitoraggio. Non ci resta a questo punto che attendere nuovi aggiornamenti, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.