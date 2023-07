Addio pannelli solari e gas, avrai l’acqua calda a costo zero: finalmente una gioia

Il caro energia è senz’ombra di dubbio una della realtà più importanti e (drammaticamente) considerevoli nel corso degli ultimi mesi.

Tutto è cominciato all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola (in negativo) sull’intero territorio italiano e il continente europeo, diffondendosi a macchia d’olio su tutta l’Europa.

Tra le conseguenze principali ricordiamo in particolar modo il rialzo vertiginoso a livello dei costi di alcuni prodotti alimentari nello specifico, tra cui in particolare l’olio di semi di arachidi e la farina raffinata, che hanno conseguentemente portato ad una vera e propria inflazione del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato a livello del costo dell’energia, sia nella forma elettrica che di gas metano rispettivamente. Tali aumenti hanno chiaramente innescato una reazione diretta da parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, che si sono conseguentemente ritrovate costrette ad aumentare in diretta proporzionalità il costo delle bollette mensili, creando non poco scompiglio e malessere a livello della popolazione europea in generale.

In questo clima per nulla semplice, fortunatamente non possiamo dire nulla in merito all’intervento da parte delle principali nazioni europee, che si sono immediatamente adoperate a tal proposito con diversi interventi volti a venire incontro alle fasce di popolazione più deboli.

Accorgimenti utili

Nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo l’emendamento dei decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter (con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo), che hanno introdotto in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono di ridurre sensibilmente i costi e quindi avere un risparmio significativo soprattutto sul lungo periodo.

Purtroppo nonostante tutti gli importanti e preziosi aiuti da parte delle autorità, sono ancora In molte le famiglie italiane in seria difficoltà, che rischiano di incorrere nella soglia di povertà. In particolare oggi vi forniamo alcuni trucchetti per avere l’acqua calda a costi praticamente azzerati: scopriamo insieme di cosa si tratta. Il nostro consiglio, nel caso in cui non avessimo la possibilità di installare un impianto fotovoltaico all’interno del nostro ambiente domestico, è quello di acquistare uno scaldabagno.

Tra i pregi dello scaldabagno rientrano sicuramente la facilità di installazione, che permette di posizionarlo all’interno del bagno in maniera facile e veloce, avendo così a disposizione acqua calda a costi sensibilmente ridotti rispetto ad altre metodiche, con tutto il beneficio che ne deriva a livello delle bollette mensili dell’energia.