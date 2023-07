Tim, addio allo storico servizio: non potrai più farlo | Clienti sconvolti

Sappiamo bene quanto la telefonia è stata importante e fondamentale nel corso degli ultimi decenni. I primi cellulari portatili uscirono negli anni ’90, per poi essere rapidamente soppiantati alla fine degli anni 2000 dagli smartphone, che hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire.

Al giorno d’oggi gli smartphone vanno a coprire ogni preferenza, con numerosissimi modelli che ben rispondono alle esigenze e alle caratteristiche richieste d ogni tipologia di consumatore possibile.

Essi sono stati in grado di rivoluzionare in particolare con il loro sistema di messaggistica istantanea, rivoluzionando ciò che fino ad allora era rappresentato dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali, grazie ad app innovative come WhatsApp (nata inizialmente a pagamento e diventata solo in un secondo momento a pagamento) e Telegram, che nel giro di pochissimi anni sono riusciti a conquistare milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Malgrado tutte queste importanti innovazioni operate da parte degli smartphone, il caro e vecchio servizio di segreteria telefonica dura tutt’oggi, e viene ancora utilizzato da moltissimi utenti. È proprio a tal proposito però che arriva una brutta notizia: il colosso italiano della telefonia ha infatti recentemente annunciato che non sarà più prevista l’attivazione automatica della Segreteria Telefonica.

Questo nuovo cambiamento andrà a coinvolgere in particolare tutte le SIM che verranno attivate a partire dai prossimi mesi: stop dunque all’attivazione in automatico dello storico servizio presente da anni.

Come attivare la Segreteria

A tutto però c’è una soluzione, dal momento che sarà comunque possibile attivarlo manualmente e in maniera completamente gratuita, semplicemente servendosi dell’app MyTIM (inserendo le proprie credenziali d’accesso, ovviamene) o, in alternativa, chiamando il servizio clienti al 119. Un’altra alternativa è rappresentata dal 40920, che è possibile chiamare in maniera completamente gratuita e senza impegni per attivare il servizio di Segreteria Telefonica.

Chiaramente specifichiamo che la disattivazione in automatico della segreteria telefonica non comporterà cambiamenti di nessun tipo per le offerte finora vigenti. Tra le offerte maggiormente in uso nel corso dell’ultimo periodo, ricordiamo in particolare TIM Base, TIM Semplice, TIM Chat e infine TIM in Viaggio Full (per tutti coloro che escono al di fuori del continente europeo, in cui ricordiamo che vige il roaming).

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al servizio da parte di TIM, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.