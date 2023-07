Condizionatori, se il tuo rientra tra questi devi rottamarlo: non puoi assolutamente usarlo

Il caro energia sta letteralmente creando numerose crepe a livello dell’Italia e più in generale a livello del continente europeo.

La situazione è drammaticamente incominciata l’anno scorso, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente comportato delle conseguenze sul piano sia economico che energetico, diffondendosi a macchia d’olio sull’intero continente europeo in men che non si dica.

Basti pensare innanzitutto all’aumento che hanno registrato numerosissimi prodotti alimentari, un tempo più facilmente reperibili, primi tra tutti ad esempio l’olio di semi di arachidi e la farina 00 raffinata, che hanno portato conseguentemente ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi i rialzi vertiginosi che abbiamo registrato a livello dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno a loro volta portato a numerose conseguenze. Le principali compagnie fornitrici d’energia come Enel Energia nel caso del territorio italiano, infatti, sono state messe letteralmente in ginocchio da tali rialzi, venendo costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malessere e disagio tra la popolazione europea in generale. In tutto questo per fortuna l’intervento da parte delle principali nazioni europee e i loro relativi governi è stato celere e immediato, con il fine ultimo di venire incontro alle esigenze delle fasce di popolazione più bisognose.

Addentrandoci più nello specifico con il caso italiano, ricordiamo in particolare i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose il celebre bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi sono caratterizzati infatti da un’alta classe d’efficienza energetica, il che consente loro di consumare sensibilmente di meno e dunque risparmiare cifre significative.

Addio ai condizionatori?

Malgrado tutta questa problematica situazione e il caro energia che dilaga in tutta Italia e in tutta Europa, facciamo tutt’oggi un largo uso degli elettrodomestici. In particolare oggi ci concentreremo sul condizionatore, che è indubbiamente uno dei dispositivi più utilizzati soprattutto nel corso di questi caldi e afosi mesi estivi.

In particolare arrivano alcune brutte notizie a tal proposito, dal momento che a partire dai prossimi mesi arriveranno nuove regolamentazioni da parte dell’Unione Europea in merito all’utilizzo di determinati modelli di condizionatori. Secondo le nuove direttive dell’Unione Europea, all’incirca l’80% dei condizionatori attualmente in utilizzo in Italia saranno da rottamare e non potranno conseguentemente essere utilizzati, più specificatamente tutti i modelli F-Gas.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte dell’Unione Europea, che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.