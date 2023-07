Sportello della lavatrice: ecco come tenerlo per risparmiare energia | Trucco definitivo

Purtroppo da un bel po’ di mesi a questa parte l’Italia e, più in generale, l’intero continente europeo sta attraversando una crisi energetica senza uguali, mai vista prima.

Tutto è cominciato all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza dei primi conflitti scoppiati in Ucraina, che si sono trascinati dietro di sé delle conseguenze da diversi punto di vista, prime tra tutte quelle economiche ed energetiche.

Il primo effetto risultante rilevante è stato sicuramente a livello del settore alimentare: diversi prodotti un tempo facilmente reperibili hanno subito dei rialzi assurdi e incontrollati, come per esempio la farina raffinata e l’olio di semi di arachidi, portando ad una cosiddetta inflazione a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo si sono aggiunti poi tutti i rialzi per quel che riguarda l’energia elettrica e il gas metano, che hanno portato non pochi problemi. Le principali compagnie fornitrici d’energia come Enel Energia nel caso del territorio italiano, a seguito di tali aumenti incontrollati si sono ritrovate praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia.

In questo clima per nulla semplice e anzi complesso, fortunatamente non possiamo dire nulla in merito all’intervento celere e immediato da parte delle principali nazioni europee. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolare le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che spesso e volentieri sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, così come il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia.

Consigli utili

Purtroppo tutti questi aiuti da parte dello stato e delle regioni non si sono rivelati sufficienti per tantissime famiglie italiane, che si ritrovano in difficoltà nel pagare le bollette mensili dell’energia, faticando tutt’ora ad arrivare alla fine del mese. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno a casa.

In particolare oggi ci focalizzeremo sugli elettrodomestici, con un focus sulla lavatrice: essa presenta infatti uno sportello anteriormente, per cui bisogna prestare attenzione. Alcuni esperti in particolare suggeriscono di lasciare lo sportello aperto, dal momento che chiuderlo potrebbe portare alla formazione di cattivi odori all’interno del cestello, con tutto ciò che ne consegue.

Una lavatrice con la formazione di muffe e cattivi odori all’interno del cestello potrebbe portare a lavaggi meno efficienti, con un eventuale consumo maggiore in termini di energia elettrica e acqua utilizzata, che possiamo benissimo evitare soprattutto con i tempi che corrono.