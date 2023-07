Condizionatore, ecco la soluzione economica al caldo: finalmente non devi più spendere un patrimonio

Ci ritroviamo ormai da un bel po’ in una situazione economica ed energetica non proprio facile. Il tutto è cominciato all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno decisamente cambiato le carte in tavola a livello europeo da un punto di vista economico ed energetico.

Pensiamo ad esempio al rialzo incontrollato a livello del costo dei prodotti alimentari un tempo facilmente reperibili, quali ad esempio la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo si sono aggiunti poi i vertiginosi rialzi per quel che riguarda il costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente energia elettrica e del gas metano. In tal caso le principali compagnie fornitrici d’energia si sono ritrovate praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette, portandoli ad aumentare di conseguenza il costo delle bollette mensili dell’energia, e creando soprattutto non poco malessere tra la popolazione europea in generale.

In questo clima per nulla semplice, fortunatamente non possiamo dire nulla in merito alle principali nazioni europee, che hanno attuato diversi provvedimenti con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso specifico del governo italiano, tanto per fare un esempio, ricordiamo in particolare tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, dal momento che questi ultimi presentano una classe d’efficienza energetica alta. Questa permette di avere consumi sensibilmente ridotti, e quindi risparmiare sul lungo periodo.

Nonostante tutte queste preziosissime agevolazioni e aiuti da parte dello stato e delle regioni, sono ancora tante le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, che tutt’ora faticano tantissimo ad arrivare alla fine del mese, rischiando di incorrere nella soglia di povertà. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per risparmiare cifre significative, soprattutto nell’utilizzo degli elettrodomestici.

La soluzione a tutto

Mai come in questo periodo abbiamo la stretta necessità di refrigerare l’ambiente domestico, a causa soprattutto del caldo afoso derivante dal riscaldamento globale, che colpirà fino al mese di agosto tutto il territorio italiano e più in generale il continente europeo.

Ecco dunque che vi consigliamo l’utilizzo del condizionatore portatile, che tra le altre cose presenta una duplice funzione, dal momento che può essere utilizzato sia in estate per refrigerare l’ambiente domestico, che in inverno per riscaldarlo.

Nella fattispecie vi raccomandiamo l’utilizzo di un condizionatore portatile soprattutto nel caso in cui abbiate a disposizione ambienti più piccoli, che son facili a raffreddarsi nel giro di pochissimo tempo, a differenza degli ambienti più grandi in cui è strettamente necessario l’utilizzo di un condizionatore vero e proprio.