Batterie cellulari, vai a disattivare questa impostazione: si scaricherà molto più lentamente

Come tagliare i consumi, a fronte del caro energia? Una soluzione può essere ridurre drasticamente i consumi del cellulare.

La bolletta dell’elettricità e del gas tarda ad arrivare; niente cartaceo nella cassetta, niente email, niente sms. Eppure sono passate settimane, se non mesi: cosa sarà successo? Poi risuona il trillo del cellulare, una notifica serpeggia sul cellulare. Si tratta dell’app della compagnia energetica che comunica l’invio della nuova bolletta. La si apre trepidanti e il numero da pagare fa girare la testa, sembra alto sopra ogni aspettativa.

Si tratta di una scena avvenuta più e più volte e altrettante volte ripetuta nell’estate scorsa, quando i prezzi iniziarono a salire quale conseguenza del conflitto Ucraina-Russia, dell’inflazione e delle (forti) speculazioni delle compagnie energetiche a danno dei privati. Nemmeno i contratti più solidi, più affidabili sembravano al sicuro.

Il caro energia è poi continuato nel corso dell’autunno-inverno 2022-23; e solo gli ultimi mesi hanno consentito una parziale (molto parziale) tregua. Eppure lo sguardo si rivolge nuovamente all’autunno in arrivo e alla (fatale) riaccensione delle caldaie e dei sistemi di riscaldamento. I prezzi aumenteranno e, complice la spirale inflazionistica, chissà quali numeri potrebbero raggiungere?

Un esempio sono i consumi del celullare che, con un po’ di furbizia, è possibile ridurre in maniera cospicua. Molte app che utilizziamo quotidianamente consumano la batteria, risultano davvero energivore oltre ogni livello.

Ma quali sono? Innanzitutto risultano estremamente pesanti le app per giochi 3D e, altrettanto ragionevolmente, per la visualizzazione di video. Se volete risparmiare sull’elettricità e preservare la batteria del vostro cellulare, è bene finirla di guardare serie TV e film sul proprio apparecchio portatile. Altrettanto energivore le chiamate in video streaming e le web radio. Insomma, niente musica da ascoltare a tutto volume dal cellulare.

Le impostazioni nascoste per preservare la durata della batteria

Vi sono poi app più o meno energivore, più o meno dispendiose per la propria batteria. Però, argomenterete, voi le volete utilizzare comunque, certo non volete rinunciare a quel video, a quel gioco tanto amato.

Ebbene, c’è una soluzione rapida, efficiente e indolore per prolungare la vita della batteria del proprio cellulare. Si tratta della funzione ‘Utilizzo e diagnostica’.

Occorre recarsi su Impostazioni del dispositivo, poi su Google e infine su Altro. Qui è possibile attivare o disattivare la funzione ‘Utilizzo e diagnostica’. Disattivandola il consumo calerà drasticamente.