Cellulare, con questo metodo non paghi più le telefonate: puoi farle completamente gratis

Sono stati davvero tanti i salti in avanti e i progressi dal punto di vista tecnologico che hanno caratterizzato in particolar modo gli ultimi due decenni.

Molto importante in tal senso è stato senz’ombra di dubbio l’avvento di internet, che nel giro di pochissimo tempo è riuscita a diffondersi in maniera sempre più capillare all’interno delle case degli italiani, in un primo momento con la connessione ADSL e in un secondo momento con la fibra ottica, che ha ulteriormente velocizzato i tempi di download e upload.

Tra i cambiamenti principali apportati da internet ricordiamo innanzitutto l’arrivo dei social network, i quali volenti o nolenti hanno inevitabilmente cambiato le nostre vite, capitanati in questo caso da Facebook, Twitter, Instagram e infine il più recente Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

All’interno di tutto questo processo di ricerca e innovazione, possiamo senz’ombra di dubbio dire che gli smartphone hanno ricoperto un ruolo non indifferente. Questi dispositivi, usciti ormai più di un decennio fa, sono riusciti ad accaparrarsi il benestare del mercato mondiale, raggiungendo in men che non si dica milioni e milioni (per non dire miliardi) di utenti sparsi in tutto il mondo.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre grandi categorie, partendo innanzitutto dai dispositivi di fascia alta, altresì conosciuti come top di gamma, capitanati in questo caso rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, per chi è alla ricerca delle migliori prestazioni, in termini di potenza di calcolo e qualità del sensore della fotocamera. Passiamo poi agli smartphone di fascia media, per chi invece cerca un buon rapporto qualità prezzo, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, per chi riesce ad accontentarsi e non cerca chissà quali prestazioni particolari.

La soluzione gratuita

Nonostante le enormi e caratteristiche diversità tra i rispettivi modelli, c’è però qualcosa che accomuna tutte le tipologie di smartphone: essi permettono in ogni modo di effettuare chiamate, grazie al quale siamo in grado di interfacciarci con i nostri amici, famigliari o eventualmente colleghi di lavoro.

Esiste un particolare trucco grazie al quale è possibile effettuare chiamate in maniera completamente gratuita: scopriamo insieme di cosa si tratta.

La soluzione in questi casi è rappresentata dall’app di Skype, che permette di effettuare chiamate completamente gratuite, servendosi semplicemente di una connessione a internet, che è facilmente reperibile. L’app è scaricabile completamente sui rispettivi store mobile: in alternativa è possibile far uso anche di WhatsApp, un altro client con il quale è possibile effettuare sia chiamate (che perfino videochiamate) in maniera completamente gratuita, avvalendosi anche in questo caso di internet.